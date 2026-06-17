Saône et Loire

CANICULE - Vigilance orange activée à compter de ce jeudi 12h en Saône et Loire, Côte d'Or, Jura, Rhône, Ain....

Par L.G

Publié le 17 Juin 2026 à 16h38

CANICULE - Vigilance orange activée à compter de ce jeudi 12h en Saône et Loire, Côte d'Or, Jura, Rhône, Ain....

C'est parti alors que l'épisode caniculaire de juin s'élance, avec des maximales attendues lundi risquant de flirter avec les 40°c.

Météo France a publié son bulletin prévisionnel, " les températures poursuivent une tendance à la hausse, ce jeudi les 35 degrés seront souvent atteints dans le bassin parisien, la vallée de la Loire, le Grand-Est, l'Auvergne et la région lyonnaise. On atteindra même les 38 °C dans le sud-ouest et l'ouest de la Bourgogne. Extension spatiale et hausse des températures vendredi avec 35 à 38 °C sur le bassin Parisien, la Touraine, le Berry et la région Grand-Est. Le pic de l'épisode de chaleur est prévu dimanche / lundi."

  Passage en vigilance orange pour le paramètre "canicule" à partir de jeudi midi, sur les départements de la région Ile-de-France, l'Eure-et-Loir (28) ; Loiret (45) ; Cher (18) ; Allier (03) ; Puy de Dôme (63) ; Rhône (69) ; Ain (01) ; Haute-Savoie (74) ; Saône-et-Loire (71) ; Jura (39) ; Nièvre (58) ; Côte d'Or (21) ; Haute-Saône (70) ; Doubs(25) ; Territoire de Belfort (90) ; Yonne (89) ; Aube (10) ; Haute-Marne (52).