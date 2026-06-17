CANICULE - Vigilance orange activée à compter de ce jeudi 12h en Saône et Loire, Côte d'Or, Jura, Rhône, Ain....

Météo France a publié son bulletin prévisionnel, " les températures poursuivent une tendance à la hausse, ce jeudi les 35 degrés seront souvent atteints dans le bassin parisien, la vallée de la Loire, le Grand-Est, l'Auvergne et la région lyonnaise. On atteindra même les 38 °C dans le sud-ouest et l'ouest de la Bourgogne. Extension spatiale et hausse des températures vendredi avec 35 à 38 °C sur le bassin Parisien, la Touraine, le Berry et la région Grand-Est. Le pic de l'épisode de chaleur est prévu dimanche / lundi."

Passage en vigilance orange pour le paramètre "canicule" à partir de jeudi midi, sur les départements de la région Ile-de-France, l'Eure-et-Loir (28) ; Loiret (45) ; Cher (18) ; Allier (03) ; Puy de Dôme (63) ; Rhône (69) ; Ain (01) ; Haute-Savoie (74) ; Saône-et-Loire (71) ; Jura (39) ; Nièvre (58) ; Côte d'Or (21) ; Haute-Saône (70) ; Doubs(25) ; Territoire de Belfort (90) ; Yonne (89) ; Aube (10) ; Haute-Marne (52).