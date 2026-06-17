Saône et Loire
CANICULE - Vigilance orange activée à compter de ce jeudi 12h en Saône et Loire, Côte d'Or, Jura, Rhône, Ain....
Par L.G
Publié le 17 Juin 2026 à 16h38
C'est parti alors que l'épisode caniculaire de juin s'élance, avec des maximales attendues lundi risquant de flirter avec les 40°c.
Météo France a publié son bulletin prévisionnel, " les températures poursuivent une tendance à la hausse, ce jeudi les 35 degrés seront souvent atteints dans le bassin parisien, la vallée de la Loire, le Grand-Est, l'Auvergne et la région lyonnaise. On atteindra même les 38 °C dans le sud-ouest et l'ouest de la Bourgogne. Extension spatiale et hausse des températures vendredi avec 35 à 38 °C sur le bassin Parisien, la Touraine, le Berry et la région Grand-Est. Le pic de l'épisode de chaleur est prévu dimanche / lundi."
Passage en vigilance orange pour le paramètre "canicule" à partir de jeudi midi, sur les départements de la région Ile-de-France, l'Eure-et-Loir (28) ; Loiret (45) ; Cher (18) ; Allier (03) ; Puy de Dôme (63) ; Rhône (69) ; Ain (01) ; Haute-Savoie (74) ; Saône-et-Loire (71) ; Jura (39) ; Nièvre (58) ; Côte d'Or (21) ; Haute-Saône (70) ; Doubs(25) ; Territoire de Belfort (90) ; Yonne (89) ; Aube (10) ; Haute-Marne (52).
-
CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter
-
« Toothscan » - Une IA pour améliorer la santé bucco-dentaire de vos animaux
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".