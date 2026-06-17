Société
LYCEE - Le ministre Edouard Geffray confirme que le téléphone portable sera interdit à la rentrée
Publié le 17 Juin 2026 à 16h49
La proposition contient également l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans qui attend le feu vert de la Commission européenne.
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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