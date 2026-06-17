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LYCEE - Le ministre Edouard Geffray confirme que le téléphone portable sera interdit à la rentrée

Publié le 17 Juin 2026 à 16h49

LYCEE - Le ministre Edouard Geffray confirme que le téléphone portable sera interdit à la rentrée

La proposition contient également l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans qui attend le feu vert de la Commission européenne.

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