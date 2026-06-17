MUSICAVES GIVRY - Du 25 au 27 juin, rendez-vous au Domaine Thénard pour l'édition 2026

trois jours de découvertes, de partage et de vibrations

Festival éclectique et intergénérationnel, Les Musicaves célèbrent la diversité musicale tout en mettant à l’honneur le terroir bourguignon. Entre concerts et moments de vie, venez savourer les vins de Givry, rencontrer celles et ceux qui les font, et profiter d’une ambiance à taille humaine, généreuse et accueillante.

Cette année encore, l’édition 2026 prépare son lot de surprises : des artistes venus d’horizons variés, des croisements inattendus, et une programmation pensée comme un voyage — les premières annonces arrivent très bientôt.

Que vous soyez mélomane passionné ou épicurien curieux, Les Musicaves promettent une expérience où chaque note et chaque verre racontent une histoire.

Réservez vos billets et rejoignez toute l'équipe des Musicaves pour célébrer ensemble l’art de vivre à la bourguignonne.