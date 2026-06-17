Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle

70 000 personnes visitent chaque année le Cassissium de Nuits-Saint-Georges, dont 25 % d’étrangers, venus principalement d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Le musée dédié au petit fruit rouge et aux liqueurs imaginé par la Maison Védrenne a ouvert ses portes en 2001 puis connu une première transformation en 2013. « Après avoir repensé la muséographie, la période du Covid nous a amené à construire une expérience autour du cassis avec un déjeuner. Nous voulons aussi mettre encore plus l’accent sur les familles » précise Jean-Michel Tissot, directeur du Cassissium. En 2026, la structure franchit une nouvelle étape en débloquant 1,2 million d’euros pour mener un important chantier. « Malgré la conjoncture, nous avons de bons résultats. Lancé cet investissement reste toutefois un risque mais c’est capital pour le Cassissium autant que pour le tourisme et le développement local » précise Jean-Pierre Cointreau, PDG du groupe Védrenne.

Oser se développer

Sur 350 mètres carrés, le site réalise une extension. « La dizaine d’entreprises qui travaille sur le projet se situe à moins de 60 kilomètres du Cassissium » insiste Jean-Michel Tissot. Outre deux terrasses, un bâtiment de 100 mètres carrés accolé à l’existant abritera une salle de séminaire, une salle de restauration ainsi qu’un bar VIP. « Nous accueillons déjà des séminaires mais nous voulons développer cette activité. » Pour retenir les 350 à 400 groupes qui s’arrêtent chaque année au Cassissium, les équipes ont imaginé un espace restauration tandis que pour attirer une clientèle plus haut de gamme, un bar monumental, long de 9 mètres, sera mis en place. Pour servir au mieux ses clients et préparer les plats, le Cassissium va également se créer un office. « Avec cette extension, nous souhaitons augmenter de 30 % le chiffre d’affaires. »

Jean-Michel Tissot rappelle que 12 millions de visiteurs s’adonnent à l’oenotourisme en France chaque année dont deux millions autour du spiritourisme. L’inauguration du lieu est prévue en avril prochain tandis que l’extension pourrait s’accompagner de deux à trois recrutements à temps plein dans les trois prochaines années. Pour l’heure, le Cassissium continue d’accueillir le public pendant ses travaux.

Nadège Hubert