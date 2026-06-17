CÔTE D'OR

Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle

Par Nadège Hubert

Publié le 17 Juin 2026 à 17h53

Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle
Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle
Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle
Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle

Le Cassissium engage un investissement de 1,2 million d’euros pour s’agrandir et se doter de nouveaux équipements afin d’accueillir un nouveau public en avril 2027.

70 000 personnes visitent chaque année le Cassissium de Nuits-Saint-Georges, dont 25 % d’étrangers, venus principalement d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Le musée dédié au petit fruit rouge et aux liqueurs imaginé par la Maison Védrenne a ouvert ses portes en 2001 puis connu une première transformation en 2013. « Après avoir repensé la muséographie, la période du Covid nous a amené à construire une expérience autour du cassis avec un déjeuner. Nous voulons aussi mettre encore plus l’accent sur les familles » précise Jean-Michel Tissot, directeur du Cassissium. En 2026, la structure franchit une nouvelle étape en débloquant 1,2 million d’euros pour mener un important chantier. « Malgré la conjoncture, nous avons de bons résultats. Lancé cet investissement reste toutefois un risque mais c’est capital pour le Cassissium autant que pour le tourisme et le développement local » précise Jean-Pierre Cointreau, PDG du groupe Védrenne.

Oser se développer
Sur 350 mètres carrés, le site réalise une extension. « La dizaine d’entreprises qui travaille sur le projet se situe à moins de 60 kilomètres du Cassissium » insiste Jean-Michel Tissot. Outre deux terrasses, un bâtiment de 100 mètres carrés accolé à l’existant abritera une salle de séminaire, une salle de restauration ainsi qu’un bar VIP. « Nous accueillons déjà des séminaires mais nous voulons développer cette activité. » Pour retenir les 350 à 400 groupes qui s’arrêtent chaque année au Cassissium, les équipes ont imaginé un espace restauration tandis que pour attirer une clientèle plus haut de gamme, un bar monumental, long de 9 mètres, sera mis en place. Pour servir au mieux ses clients et préparer les plats, le Cassissium va également se créer un office. « Avec cette extension, nous souhaitons augmenter de 30 % le chiffre d’affaires. »
Jean-Michel Tissot rappelle que 12 millions de visiteurs s’adonnent à l’oenotourisme en France chaque année dont deux millions autour du spiritourisme. L’inauguration du lieu est prévue en avril prochain tandis que l’extension pourrait s’accompagner de deux à trois recrutements à temps plein dans les trois prochaines années. Pour l’heure, le Cassissium continue d’accueillir le public pendant ses travaux.

Nadège Hubert