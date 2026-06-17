CÔTE D'OR
Nuits-Saint-Georges - Le Cassissium se renouvelle
Par Nadège Hubert
Publié le 17 Juin 2026 à 17h53
Le Cassissium engage un investissement de 1,2 million d’euros pour s’agrandir et se doter de nouveaux équipements afin d’accueillir un nouveau public en avril 2027.
70 000 personnes visitent chaque année le Cassissium de Nuits-Saint-Georges, dont 25 % d’étrangers, venus principalement d’Allemagne, de Belgique et de Suisse. Le musée dédié au petit fruit rouge et aux liqueurs imaginé par la Maison Védrenne a ouvert ses portes en 2001 puis connu une première transformation en 2013. « Après avoir repensé la muséographie, la période du Covid nous a amené à construire une expérience autour du cassis avec un déjeuner. Nous voulons aussi mettre encore plus l’accent sur les familles » précise Jean-Michel Tissot, directeur du Cassissium. En 2026, la structure franchit une nouvelle étape en débloquant 1,2 million d’euros pour mener un important chantier. « Malgré la conjoncture, nous avons de bons résultats. Lancé cet investissement reste toutefois un risque mais c’est capital pour le Cassissium autant que pour le tourisme et le développement local » précise Jean-Pierre Cointreau, PDG du groupe Védrenne.
Oser se développer
Sur 350 mètres carrés, le site réalise une extension. « La dizaine d’entreprises qui travaille sur le projet se situe à moins de 60 kilomètres du Cassissium » insiste Jean-Michel Tissot. Outre deux terrasses, un bâtiment de 100 mètres carrés accolé à l’existant abritera une salle de séminaire, une salle de restauration ainsi qu’un bar VIP. « Nous accueillons déjà des séminaires mais nous voulons développer cette activité. » Pour retenir les 350 à 400 groupes qui s’arrêtent chaque année au Cassissium, les équipes ont imaginé un espace restauration tandis que pour attirer une clientèle plus haut de gamme, un bar monumental, long de 9 mètres, sera mis en place. Pour servir au mieux ses clients et préparer les plats, le Cassissium va également se créer un office. « Avec cette extension, nous souhaitons augmenter de 30 % le chiffre d’affaires. »
Jean-Michel Tissot rappelle que 12 millions de visiteurs s’adonnent à l’oenotourisme en France chaque année dont deux millions autour du spiritourisme. L’inauguration du lieu est prévue en avril prochain tandis que l’extension pourrait s’accompagner de deux à trois recrutements à temps plein dans les trois prochaines années. Pour l’heure, le Cassissium continue d’accueillir le public pendant ses travaux.
Nadège Hubert
-
CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter
-
« Toothscan » - Une IA pour améliorer la santé bucco-dentaire de vos animaux
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".