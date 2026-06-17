Société
« Toothscan » - Une IA pour améliorer la santé bucco-dentaire de vos animaux
Par M.K
Publié le 17 Juin 2026 à 18h45
Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chien, quelle que soit sa race, vous n'échapperez pas aux problèmes dentaires ! En effet, 80 % des canidés de plus de 3 ans sont touchés par la maladie parodontale. Il faut savoir que, dans la cavité buccale de nos boules de poils, des millions de bactéries se développent à partir des débris alimentaires. Ils forment ainsi une plaque dentaire – le tartre – qui, en s'épaississant, repousse la gencive, creuse des cavités et peut déchausser les dents. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de régulièrement faire inspecter la gueule de son chien par un vétérinaire et de procéder à un détartrage si nécessaire. Et pour aider les maîtres soucieux de prévenir la santé de leur animal, la marque Pedigree vient de lancer un outil numérique gratuit qui scanne la cavité buccale du chien.
ANALYSER LES DENTS GRÂCE À UNE PHOTO
Baptisé « Toothscan » et disponible sur www.Pedigree.fr/soins-dentaires/scanner-dentaire , ce dispositif combine des techniques informatiques et d'intelligence artificielle pour analyser les dents et les gencives de votre chien. Il suffit de télécharger une ou plusieurs photos de la cavité buccale de votre animal pour recevoir un bilan personnalisé et déceler d'éventuels signes problématiques, tels que l'accumulation de tartre ou une inflammation gingivale. Bien sûr, cet outil ne remplace pas l'avis d'un professionnel mais vous trouverez également sur le site des conseils de bonne hygiène quotidienne à mettre en place pour prendre soin de la santé bucco-dentaire de votre petit protégé.
M.K
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