CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter

La Saône-et-Loire est placée en alerte orange canicule.



Un épisode de forte chaleur est attendu à partir du jeudi 18 juin à 12h et devrait se poursuivre au moins jusqu’au lundi 22 juin inclus, avec des pics pouvant atteindre 34 à 36°C.



Les services de l’État, de santé et de secours sont mobilisés.

Chacun peut aussi agir avec des gestes simples :

- Buvez régulièrement, même sans avoir soif ;

- Gardez votre logement au frais autant que possible ;

- Évitez les sorties et les efforts aux heures les plus chaudes ;

- Prenez des nouvelles des personnes âgées, isolées, malades ou fragiles ;

- Soyez particulièrement vigilants avec les enfants et les personnes vulnérables.



En cas de malaise, appelez le 15





