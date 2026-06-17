Saône et Loire

CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter

Publié le 17 Juin 2026 à 18h18

CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter

 La Saône-et-Loire est placée en alerte orange canicule.


Un épisode de forte chaleur est attendu à partir du jeudi 18 juin à 12h et devrait se poursuivre au moins jusqu’au lundi 22 juin inclus, avec des pics pouvant atteindre 34 à 36°C.


Les services de l’État, de santé et de secours sont mobilisés.

Chacun peut aussi agir avec des gestes simples :
 -  Buvez régulièrement, même sans avoir soif ;
 -  Gardez votre logement au frais autant que possible ;
 -  Évitez les sorties et les efforts aux heures les plus chaudes ;
 - Prenez des nouvelles des personnes âgées, isolées, malades ou fragiles ;
  - Soyez particulièrement vigilants avec les enfants et les personnes vulnérables.
 

En cas de malaise, appelez le 15