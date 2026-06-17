Saône et Loire
CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter
Publié le 17 Juin 2026 à 18h18
La Saône-et-Loire est placée en alerte orange canicule.
Un épisode de forte chaleur est attendu à partir du jeudi 18 juin à 12h et devrait se poursuivre au moins jusqu’au lundi 22 juin inclus, avec des pics pouvant atteindre 34 à 36°C.
Les services de l’État, de santé et de secours sont mobilisés.
Chacun peut aussi agir avec des gestes simples :
- Buvez régulièrement, même sans avoir soif ;
- Gardez votre logement au frais autant que possible ;
- Évitez les sorties et les efforts aux heures les plus chaudes ;
- Prenez des nouvelles des personnes âgées, isolées, malades ou fragiles ;
- Soyez particulièrement vigilants avec les enfants et les personnes vulnérables.
En cas de malaise, appelez le 15
-
CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter
-
« Toothscan » - Une IA pour améliorer la santé bucco-dentaire de vos animaux
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".