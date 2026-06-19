Le congrès régional de la FHF réunit les acteurs de la santé publique au Palais des Congrès de Beaune

Publié le 19 Juin 2026 à 09h46

Le congrès régional de la FHF réunit les acteurs de la santé publique au Palais des Congrès de Beaune

Le mardi 16 juin, le Palais des Congrès de Beaune a accueilli le congrès régional de la Fédération Hospitalière de France (FHF) Bourgogne–Franche-Comté. Réunis autour du thème « Pertinence et performance, soigner au plus juste », les acteurs de la santé publique ont échangé sur les grands enjeux du système de santé, entre accès aux soins, évolution des pratiques et adaptation aux défis démographiques.

Lire l'article sur Info-Beaune.com