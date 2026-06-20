Football Club Chalon
FOOTBALL - Les 100 ans du FCC : Nicolas Bonin, les souvenirs de 2001
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 20 Juin 2026 à 17h14
A 46 ans, Nicolas Bonin, l’ancien défenseur du FCC du début des années 2000, vit et respire toujours football.
A Louhans, son club de formation seniors, selon lui. « Je suis responsable sportif du club des seniors et U18. Là, on est en plein recrutement, local, je précise. Louhans est en R1, l’ambition est d’aller en N2, mais on ne va pas aller trop vite » indique celui qui a vécu tant de bons moments au sein du FC Chalon.
Notamment en 2001, une année qui compte dans la carrière de ce footballeur dont les trois fils, les trois A, Adan, Allan et Aaron, ont embrassé la même passion. En ce début de 3e millénaire, le FCC, coaché à l’époque par l’emblématique Sylvain Ducloux décroche une première qualification historique en 32e de finale. En janvier 2001 d’abord et un match dantesque face à Reims. Mais le FCC s’incline aux tirs au but sur son terrain fétiche Jean-Pierre Adams. Onze mois plus tard, les Bonin, Belorgey, Monvoisin, Rousseau et autre Duhayer, revivent un autre moment d’histoire. Cette fois face à Sedan. Sur le grand terrain du stade Léo-Lagrange. 3500 supporters chantent leur amour pour cette équipe qui transpire à chaque sortie, mouille le maillot sur chaque action.
Mais à la 96e minute, c’est le coup de massue. Sur un centre sedanais, Nicolas Bonin est trop court et c’est le mauvais réflexe. Celui que change le court d’un match et permet à Sedan de revenir à hauteur avant de s’envoler vers les 16e de finale. « Je mets la main, c’est comme ça, c’est un fait de jeu. Aujourd’hui, je n’y pense plus. Sur le coup, oui, j’étais déçu, frustré, en colère, mais c’est oublié. Le foot, c’est aussi ça » sourit l’actuel propriétaire d’un bar-restaurant avec sa compagne à Cuisery et qui porte un regard quelque peu interrogateur sur la situation actuelle de son club de cœur. « Je suis triste pour eux, le départ d’Arès fait mal. Mais le club, j’en suis certain, va rebondir. Je lui fais confiance ».
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