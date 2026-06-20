FOOTBALL - Les 100 ans du FCC : souvenir, souvenir avec Claude Gonthey, ancien latéral des années 70

A 74 ans, Claude Gauthey n’a pas oublié le FCC. Lui qui a débuté sa carrière à la fin des années 60 à presque 18 ans alors que d’autres, déjà, chaussaient les crampons depuis belle lurette.

Mais « Ali », c’est ainsi que le surnomment ses proches, a vite rattraper le retard. Et René Roubio, le coach de l’époque, lui a fait rapidement confiance et le coucher à chaque feuille de match au poste de latéral. « Je pouvais évoluer soit à gauche soit à droite. Comme il n’y avait pas de gaucher dans l’équipe, je dépannais » rembobine Claude Gauthey, installé depuis plusieurs années à Salon-de-Provence, à deux pas de la Patrouille de France.



Claude s’installe dans ce rôle avec ferveur, ambition et détermination. Et lorsqu’arrive un certain Jean-Pierre Adams, il s’émerveille. « Je n’ai pas eu le bonheur de jouer avec lui en championnat. Mais en amical, je me souviens d’un match amical contre le FC Gueugnon B où je lui ai demandé conseil. J’étais en difficulté face à l’attaquant adverse. Il m’a dit : comme je fais avec Marius Trésor, tu vas sur lui et tu lui mets une semelle. Tu verras ». Claude Gauthey s’exécute. Et la réussite est au bout. « Le gars n’est plus revenu » rigole-t-il.



Venu à Chalon ce week-end, grâce à l’un de ses ex-équipiers, l’indéboulonnable Claude Menella, Claude Gauthey se dit ravi de revenir ici dans ce stade qui lui a procuré tant d’émotions et où il aurait tant aimé terminer sa carrière comme entraîneur. « Mais ça ne s’est pas fait. Dommage, du coup, j’ai fini à Saint-Germain-du-Plain à 39 ans ! »



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