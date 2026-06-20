La Côte-d’Or en vigilance orange « Orages »

Le département de la Côte-d'Or a été placé en vigilance orange « orages » par Météo France.

Ce samedi, en cours d'après-midi, des orages se forment sur le sud-ouest de la Bourgogne et progressent en fin de journée vers la Champagne-Ardenne et la Meuse.

Sous ces orages, il est prévu :

• des précipitations intenses de l'ordre de 20 à 30 mm en une heure

• des chutes de grêle de taille moyenne à grosse, de l'ordre de 2 à 4 cm

• de fortes rafales de vent, entre 70 à 90 km/h, localement plus de 100 km/h

Ces orages circulent rapidement du sud au nord. Un temps nettement plus calme revient en deuxième partie de nuit.

La préfecture invite chacun à rester vigilant et à adapter ses activités extérieures aux risques induits par cette possibilité d’orages.

Conseils de comportement

• Je m’éloigne des arbres et des cours d'eau

• Je m’abrite dans un bâtiment en dur

• Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

• Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

• J'évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques