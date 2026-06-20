La Côte-d’Or en vigilance orange « Orages »
Publié le 20 Juin 2026 à 17h23
Le département de la Côte-d'Or a été placé en vigilance orange « orages » par Météo France.
Ce samedi, en cours d'après-midi, des orages se forment sur le sud-ouest de la Bourgogne et progressent en fin de journée vers la Champagne-Ardenne et la Meuse.
Sous ces orages, il est prévu :
• des précipitations intenses de l'ordre de 20 à 30 mm en une heure
• des chutes de grêle de taille moyenne à grosse, de l'ordre de 2 à 4 cm
• de fortes rafales de vent, entre 70 à 90 km/h, localement plus de 100 km/h
Ces orages circulent rapidement du sud au nord. Un temps nettement plus calme revient en deuxième partie de nuit.
La préfecture invite chacun à rester vigilant et à adapter ses activités extérieures aux risques induits par cette possibilité d’orages.
Conseils de comportement
• Je m’éloigne des arbres et des cours d'eau
• Je m’abrite dans un bâtiment en dur
• Je me tiens informé et j'évite de me déplacer
• Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés
• J'évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques
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