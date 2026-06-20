Saône et Loire
CANICULE - C'est fait, une grande partie du territoire national bascule en vigilance rouge
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 20 Juin 2026 à 17h32
Vous êtes prévenus. Evitez vos balades à vélo et autres sports extérieurs !
Dimanche, les températures sont toujours en hausse. Les 39 à 40°C sont souvent atteints de la Nouvelle-Aquitaine et d'une petite partie ouest de l'Occitanie vers l'Ile-de-France et la Bourgogne. Les 41°C pourront être atteints par endroits. Il est probable que l'épisode caniculaire se poursuive (voire s'aggrave sur certaines régions) une grande partie de la semaine prochaine précise le bulletin de Météo France. L 'Aveyron (12), l'Ariège (09), les Hautes-Pyrénées, les 4 départements bretons, tous les départements normands,Oise (60), Aisne (02),Cantal (15) et Haute-Loire(43), basculent dans la vigilance rouge... alors que du côté Bourgogne, la vigilance orange renforcée est de vigueur. Il est fort probable que d'ici lundi, d'autres départements rejoignent la liste rouge.
Vous êtes prévenus, à moins de jouer avec votre santé, les activités extérieures sont à éviter, quelque soit votre âge ou votre état physique. Si vous pouvez éviter d'engorger les hôpitaux en adoptant des conduites à risque, c'est nettement préférable.
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