Le Jardin Géo-Botanique de Chalon accueille la pratique du Tai Chi Taoïste.

Nous ne sommes pas dans le parc de Beihai, ce magnifique écrin de verdure au cœur de Pékin, mais bien dans notre ville de Chalon sur Saône, en haut du bassin d’eau dans le superbe cadre paysager, très proche de la nature, du Jardin Géo-Botanique à Chalon sur Saône.







Vous pouvez vous aussi en découvrir plus, chaque mardi du mois de juin entre 12h00 et 13h30.



Connaissant déjà le Qi Gong, la première question que nous avons posée est de connaître la différence entre les deux pratiques.

Le Qi Qong se distingue du tai-chi par des mouvements plus courts et isolés qui peuvent parfois être exécutés en position couchée, tandis que le Tai Chi Taoïste est essentiellement pratiqué en positon verticale.

C’est un art interne de santé chinois, c'est une méditation en mouvements ou chaque mouvement est un défi. Il permet d'apprendre la détente profonde, l'ancrage, il agit sur l'ossature complète du corps, sur la souplesse, sur l'équilibre, l'alignement, la concentration, la présence à soi, l'ouverture de la cage thoracique, la circulation des fluides, l'élasticité et la solidité des tendons et autres ligaments. Il peut également, pour les personnes ayant des difficultés debout, se pratiquer assis.



La difficulté initiale pour les débutants est d’apprendre à ralentir. En effet, c’est l’extrême lenteur d’exécution qui permet de déceler les blocages et de sentir le courant énergétique.

Le tai chi Taoïste est issu de la tradition taoïste, qui enseigne que la santé naît de l’union du corps, de l’âme et de l’esprit. Travaillant sur tous les aspects de la personne, cette méditation en mouvement réduit le stress et nous aide à trouver l’énergie, l’équilibre et la joie.



L'association de Tai Chi Taoïste est une association internationale dont le siège est à Orangeville prés de Toronto au Canada. Elle a été créée en 1970 par Maitre MOY Lin-shin, moine taoïste, et Sara, l'instructrice qui a ouvert la section de Chalon en 2013, l'a rencontré à plusieurs reprises.



A Chalon il y a 90 membres avec 2 instructrices, Sara et Agnès, toutes deux bénévoles comme l'a souhaité Maitre MOY selon les principes taoïstes. Les cours ont lieu à la maison des Sports et à la maison de quartier des Aubépins, et tout l'été, des pratiques au Jardin Géo Botanique le lundi soir à 18 h.

La cotisation annuelle est de 192 € (quel que soit le nombre de séances hebdomadaires) auxquels il faut ajouter la première année 15 € de frais d'adhésion à l'association.

Pour les débutants, un forfait de 63 € est proposé, ce qui permet de découvrir les 108 mouvements durant 3 mois, ce qui est déjà suffisant pour en ressentir les bienfaits.

Allez vite vous faire du bien, rendez-vous mardi midi au parc Géo Botanique.



Retrouvez détail et photos sur le site taoisttaichi.org



Et pour tous renseignements sur Chalon.

Agnès Coulon 0760082307

[email protected]

Mary Popp’s