Les commerçants du centre-ville de Chalon-sur-Saône ont fait le plein de joueurs avec «Misez sur la bonne destination»

Une animation ludique et généreuse avec 3 000 euros de bons d'achat à gagner. Plus de détails avec Info Chalon.

La Ville de Chalon-sur-Saône et l'association Chalon Centre Commerces proposaient ce samedi 20 juin 2026, de 15 heures à 18 heures, une animation originale et conviviale sur la Place de Beaune : «Misez sur la bonne destination».

Ce jeu a rencontré un beau succès auprès du public. Pour participer, les clients devaient effectuer un achat minimum de 10 euros dans l'un des commerces associés à l'opération. En retour, ils recevaient un «bon pour jouer» leur permettant de tenter leur chance sur la place.

Une opération était destinée à dynamiser le commerce de centre-ville et à encourager les Chalonnais à fréquenter les boutiques partenaires.

Le principe était simple mais attractif : miser sur la bonne destination et atteindre l'objectif en lançant trois dés. À la clé, de nombreux cadeaux ainsi que des bons d'achat à dépenser dans les commerces partenaires jusqu'au 31 août 2026.

L'animation était assurée par Dominique Boisselot, dont l'expérience et l'énergie ne sont plus à démontrer lorsqu'il s'agit de créer une ambiance festive autour de ce type d'événements commerciaux. Tout au long de l'après-midi, il a su captiver les participants et maintenir une atmosphère chaleureuse et dynamique.

Pour cette édition, pas moins de 3000 euros de bons d'achat étaient mis en jeu, offrant ainsi aux gagnants l'opportunité de poursuivre leur expérience shopping dans les commerces du centre-ville.

À travers cette initiative, la Ville de Chalon-sur-Saône et Chalon Centre Commerces ont une nouvelle fois démontré leur volonté de soutenir l'activité économique locale tout en proposant aux habitants un moment de divertissement et de convivialité au cœur de la cité chalonnaise.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati