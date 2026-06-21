Association des Cadets de la Gendarmerie de Saône et Loire en assemblée générale.

Les valeurs de l’association des cadets de la gendarmerie sont celles de la République française : Liberté, Égalité, Fraternité. Elles intègrent également les valeurs fondamentales de la Gendarmerie nationale, telles que le respect, la justice, la solidarité, le sens du devoir et le goût de l’effort.

Comme toutes associations, celle des cadets de la gendarmerie a présenté à ses membres le bilan de l’année écoulée.

Ce mardi 16 juin, Daniel Massault président de l’association avait convié les membres de l’association à l’assemblée générale afin de présenter la synthèse des rapports et d’entériner les bilans de la session passée.

Daniel Massault a prononcé un petit discours d’accueil : « Mon colonel, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers partenaires et membres de l’acgend71, c’est avec un réel plaisir que l’ensemble des membres de l’association vous accueille aujourd’hui pour vous présenter une synthèse du rapport annuel de notre association. Être président des cadets de la gendarmerie, c’est être le témoin privilégié d’une jeunesse qui refuse la passivité, d’une jeunesse qui choisit l’engagement, la discipline librement consentie et le service à la nation.

L’année qui vient de s’écouler a été, à bien des égards, une confirmation de la visibilité de notre structure mais aussi de l’absolue nécessité de notre mission. »

Le président a rappelé les fondamentaux de l’association, à savoir, en premier : transmettre des valeurs et faire nation, en deuxième : la force du collectif et en troisième : la confiance et la solidarité. Il a terminé son introduction par ces termes : « Chers amis, le compte-rendu que je vous présente aujourd’hui n’est pas seulement le bilan d’une année passée. C’est un acte de foi dans notre jeunesse et dans l’avenir de notre association. »

Dans la suite logique de l’ordre du jour, les membres devaient se prononcer sur l’acceptation ou non d’un nouveau membre en la personne de Sandrine Doridot. Elle a été admise à entrer dans le cercle du CA à l’unanimité. Le président l’a remercié déjà pour le travail qu’elle a fait au sein de l’association et d’être entrée dans le CA.

Le président Daniel Massault a ensuite lu le rapport moral sur la saison 2025/2026.

« Dans une société en quête de repères, notre association se dresse comme un exemple de citoyenneté. Notre but n'est pas simplement de faire découvrir les métiers de la Gendarmerie Nationale ; notre ambition est bien plus haute. Elle est de faire Nation, de transmettre les valeurs républicaines, le respect de l'uniforme, le sens du devoir et la mémoire de ceux qui nous ont précédés, de faire des cadets des citoyens éclairés. » a rappelé le président.

Comme toujours, les mots comme cohésion, loyauté, solidarité, dépassement de soi, patriotisme... représentaient les piliers de ce rapport, des notions ressenties lors de moments forts comme le Raid mémoire qui a permis de faire revivre l'histoire et le sacrifice des maquisards. Les jeunes ont porté haut les couleurs de l’association et les valeurs de la Gendarmerie à chaque commémoration. Il est revenu sur une phrase que le colonel Alain Chazelle avait fait sienne depuis longtemps : « Cela fait de nos jeunes des citoyens éclairés ».

Guidés par des femmes et des hommes d'exception et grâce à eux, les cadets brillent et sont remarqués pour leur prestance, leur tenue, leur sérieux.

Le président a aussi remercié les partenaires sans qui l’association ne pourrait exister : le Groupement de Gendarmerie de Saône et Loire, ainsi que les partenaires économiques. « ...Grâce à votre soutien, nous pouvons offrir aux Cadets des conditions d'apprentissage, de découverte et d'équipement dignes de leur engagement. » Le rapport a été voté à l’unanimité.

Le bilan financier de l’exercice passé a été présenté par Martial Boulesteix trésorier, les finances de l’association sont saines, ce qui permettra avec les financements à venir de pouvoir engager des actions, projets pour les cadets. Pour l'année à venir, le cap restera inchangé : maintenir l'exigence de la mission de l’association, renforcer ses ancrages mémoriels et citoyens, et continuer à faire rayonner la gendarmerie et l'esprit d'engagement avec de beaux projets pour les jeunes. Le trésorier a reçu le quitus de l’assemblée.

Le rapport d’activités a été présenté par Catherine Raclot-Marchois secrétaire générale de l'asssociation. Elle a commencé par rappeler le but et les valeurs de l’association puis a enchainé sur l’objectif du recrutement qui est d’offrir à 25 jeunes, âgés de 15 à 17 ans, une session de 12 jours au sein des Cadets de la Gendarmerie.

Les réalisations de la Mission d’Intérêt Général 2025/2026

La secrétaire a parlé des évènements et des nombreuses activités :

● 25/26 octobre 2025 : Journées d’intégration à l’Escadron de Gendarmerie Mobile.

● 11 novembre 2025 : Participation à la journée mémorielle à Louhans.

● 11 janvier 2026 : Cérémonie des vœux associatifs à Saint-Rémy.

● 16 février 2026 : Présence à l’hommage aux héros de la Gendarmerie à Charnay-lès-Mâcon.

● 12 au 17 avril 2026 : Stage d’immersion à Fontaines, clôturé par la cérémonie de remise des rondaches.

● 8 mai 2026 : Commémoration de la victoire de 1945 à Sennecey-le-Grand et Raid Mémoire de la Résistance.

● 13 mai 2026 : Présence à la cérémonie de remise du drapeau au GGD71 à Cluny.

● le prochain sera le 4 juillet 2026 pour la clôture de la M.I.G. et la cérémonie de remise des diplômes à Louhans, parallèlement au déploiement du dispositif de sécurité pour le festival « Les Nuits Bressanes ».

Pour l'exercice à venir, l'association se fixe 5 grands objectifs : Finaliser la M.I.G. 2026 à Louhans ; recruter et former les cadets de la promotion 2026/2027 ; continuer à faire rayonner la gendarmerie nationale et l’association ; poursuivre la recherche des financements nécessaires au bon fonctionnement de la structure ; consolider la gouvernance de l’association.

Le président a repris la parole pour faire valider ce rapport et il a adressé des remerciements : « Nous avons pu compter sur le soutien indéfectible du Colonel Tomica Lukic et du Lieutenant-colonel Bruno Cottier. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. L'ensemble des membres de l’association adressent leurs plus vifs remerciements à nos partenaires privés et institutionnels, ainsi qu'à nos généreux donateurs. C’est grâce à leur précieux soutien que nous avons pu accomplir ce travail et que nous pourrons poursuivre notre mission.

Enfin, un grand merci à la Gendarmerie nationale pour sa confiance et son appui quotidien ».

Après de nombreux échanges entre les différentes personnes présentes à cette AG, tous se sont retrouvés autour du buffet pour le moment convivial.

C.Cléaux

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