VIGILANCE EXTREME CANICULE - La ville de Chalon-sur-Saône mobilise les services et les agents

À compter du lundi 22 juin, le département de Saône-et-Loire sera placé en vigilance rouge canicule par les services de l'État. Ce niveau d'alerte, le plus élevé du dispositif national, traduit un épisode de chaleur exceptionnel par son intensité, sa durée et ses conséquences potentielles sur la santé de l'ensemble de la population, en particulier des personnes les plus fragiles.



Face à cette situation, la Ville de Chalon-sur-Saône est pleinement mobilisée afin de protéger les Chalonnaises et les Chalonnais et d'accompagner les publics les plus vulnérables.



Une mobilisation engagée dès le 16 juin



Dès le 16 juin dernier, la Ville de Chalon-sur-Saône avait anticipé l'arrivée de cet épisode caniculaire en diffusant un communiqué d'information invitant les personnes âgées, isolées ou fragiles à s'inscrire sur le registre communal canicule géré par la Maison des Seniors.



Cette anticipation permet aujourd'hui de disposer d'un dispositif opérationnel pour assurer un suivi quotidien des 300 personnes inscrites et leur rappeler les gestes de prévention indispensables. Il est encore possible de s'inscrire.



La Ville appelle toutes les personnes âgées, personnes handicapées à risque, personnes atteintes de pathologies les exposant davantage aux fortes chaleurs ou vivant seules à se faire connaître dès lundi 22 juin auprès de la Maison des Seniors au : 03 85 93 85 20



Les recommandations essentielles pour se protéger



Compte tenu du niveau exceptionnel de vigilance, la Ville appelle chacun à la plus grande prudence et rappelle les consignes de prévention :

• Boire régulièrement de l'eau, même sans sensation de soif ;

• Humidifier son corps plusieurs fois par jour ;

• Éviter les sorties et les activités physiques aux heures les plus chaudes, entre 12 h et 16 h ;

• Rechercher autant que possible des lieux frais ou climatisés ;

• Maintenir les logements au frais en fermant volets et fenêtres durant la journée ;

• Donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches ;

• Prendre des nouvelles des personnes âgées, isolées ou fragiles de son entourage ;

• En cas de malaise ou de situation inquiétante, contacter son médecin traitant ou appeler le 15.



La solidarité de voisinage et familiale demeure un élément essentiel pour prévenir les situations de détresse.



Des lieux rafraîchis accessibles aux seniors et aux personnes fragiles



Afin de permettre aux personnes les plus exposées de bénéficier de conditions de fraîcheur adaptées, plusieurs sites climatisés ou rafraîchis sont ouverts sur le territoire communal.



Maison des Seniors

36 rue Général-Leclerc – Tél. 03 85 93 85 20 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Résidence Autonomie Béduneau

10 rempart Sainte-Marie – Tél. 03 85 41 89 39 Du lundi au dimanche de 9h à 19h

EHPAD Roger Lagrange

1 rue Aristide-Briand – Tél. 03 85 97 27 60 Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Résidence Autonomie Esquilin

5 rue Colette – Tél. 03 85 41 52 36 Du lundi au dimanche de 9h à 19h

Maison de quartier Stade / Plateau

Rue Edgar-Varèse – Tél. 03 85 46 62 05 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi)

Résidence Domitys Les Séquanes

63 rue Garibaldi – Tél. 03 59 28 48 50 Du lundi au dimanche de 8h à 20h

Maison de quartier Centre

40 rue d'Uxelles – Tél. 03 58 77 10 31 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi)

Résidence Les Girandières

21 avenue Victor-Hugo – Tél. 03 85 45 03 00 Du lundi au vendredi de 10h à 11h45 et de 14h à 18h

Maison de quartier Prés Saint-Jean

1 bis rue Winston-Churchill – Tél. 03 85 97 09 70 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi)

Résidence Lauprêtre

7B rue Denon – Tél. 03 85 93 14 32 Du lundi au dimanche de 8h30 à 20h30

Maison de quartier Aubépins

8 rue du Pont-de-Fer – Tél. 03 85 46 61 27 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi)

Résidence Les Hirondelles

4 avenue John-F.-Kennedy – Tél. 03 85 99 18 10 Du lundi au vendredi de 10h à 20h

Maison de quartier Charreaux

10 rue Fourier – Tél. 03 85 46 26 34 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi)

EHPAD Korian La Villa Papyri

9 allée Saint-Jean-des-Vignes – Tél. 03 85 97 05 97 Du lundi au dimanche de 10h30 à 18h

EHPAD Korian Bel'Saône

6 impasse du Carloup – Tél. 03 85 41 77 00 Du lundi au dimanche de 8h à 19h



Manifestations et compétitions : la prudence doit prévaloir



Compte tenu du niveau de vigilance rouge, la Ville de Chalon-sur-Saône invite les organisateurs de compétitions sportives à reporter les épreuves et compétitions programmées durant cet épisode caniculaire.



La Ville appelle également les organisateurs de manifestations en plein air à adapter leurs programmes et leurs conditions d'accueil afin de tenir pleinement compte des risques sanitaires liés aux très fortes chaleurs : modification des horaires, réduction des efforts physiques, multiplication des points d'eau, zones d'ombre et espaces de repos.



Écoles : un suivi permanent avec l'Éducation nationale



La Ville de Chalon-sur-Saône est en lien permanent avec les services de l'Éducation nationale et les inspecteurs de l'Académie afin de suivre l'évolution de la situation et d'adapter les mesures nécessaires dans les écoles de la commune.



Au cours du week-end, une demande d'aménagement a été formulée pour plusieurs écoles chalonnaises particulièrement touchées par les fortes chaleurs.



Pour ces établissements :

• Les cours seront assurés normalement le matin, les températures restant compatibles avec un accueil des élèves dans de bonnes conditions ;

• Les parents qui le peuvent sont invités à récupérer leurs enfants à la fin de la matinée ;

• Pour les enfants présents l'après-midi, des dispositions spécifiques ont été prévues afin de leur permettre d'accéder à des espaces climatisés ou plus frais.



Les familles concernées ont été informées directement via l'application Educartable par l'Education nationale.



Une vigilance collective indispensable



Face à cet épisode exceptionnel, la Ville de Chalon-sur-Saône appelle chacun à faire preuve de responsabilité, de solidarité et de vigilance.

Les services municipaux, le Centre communal d'action sociale, la Maison des Seniors et l'ensemble des partenaires concernés restent pleinement mobilisés pour accompagner la population et limiter les conséquences de cette canicule.

La Ville continuera à informer les habitants de l'évolution de la situation et des mesures prises en fonction des consignes des autorités sanitaires et préfectorales.