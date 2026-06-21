Saint-Marcel
Les jeunes de l’EMS ont reçu leurs diplômes
Par Amandine Cerrone
Publié le 21 Juin 2026 à 21h31
Ce mercredi 17 juin, Michel RONFARD, maire de Saint-Marcel, et Lucien DESCOMBES, conseiller, ont remis des diplômes aux enfants inscrits à l’École Municipale des Sports en 2025/2026.
Un temps fort qui marque la fin de l’année scolaire pour les petits sportifs, dont la plupart ont déjà sollicité leurs parents pour une réinscription en septembre !
En attendant, les stages sportifs proposés cet été feront patienter les adeptes des pratiques dispensées par Chloé JIMENEZ, éducatrice sportive à la Ville de Saint-Marcel. Chaque année, elle s’emploie à proposer des sports qui sortent de l’ordinaire, comme le kinball (sport collectif) ou de la sarbacane (sport individuel).
En 2025/2026, près de 50 enfants et adolescents ainsi que 40 adultes ont participé aux différents ateliers multisports proposés par la Ville. Ces chiffres témoignent de l'intérêt que suscite ce dispositif et de son utilité pour favoriser l'accès au sport pour tous.
Michel RONFARD a rappelé combien l’École Municipale des Sports constitue un élément important de la politique sportive de la commune. Elle permet à tout un chacun de découvrir et de pratiquer tout au long de l'année une grande diversité d'activités physiques et sportives dans un cadre éducatif, sécurisé et convivial.
Au-delà de l'apprentissage sportif, la volonté de la municipalité est de développer le goût de l'activité physique et de créer des passerelles vers les associations sportives locales, véritables piliers de la vie sportive à Saint-Marcel.
Après avoir salué l’engagement et l’assiduité de chacun, Monsieur le Maire a invité les personnes présentes à partager quelques rafraîchissements offerts pour l’occasion.
Les inscriptions pour la rentrée 2026/2027 débuteront à partir du 17 août : rendez-vous sur www.saint-marcel.com à partir de cette date.
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