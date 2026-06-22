Saône et Loire
SPA GUEUGNON : Samedi 27 juin, le refuge vous ouvre ses portes
Par Nathalie DUNAND
Publié le 22 Juin 2026 à 08h00
Si vous avez le projet de sortir un pensionnaire de sa solitude, chat ou chien, et l’accueillir dans votre famille, ou si vous caressez seulement cette idée, cette journée est faite pour vous !
De 10 h 30 jusqu’à 17 h, les portes ouvertes seront l’occasion de casser les préjugés : non, un refuge n’est pas “triste” à visiter. Et son équipe, sur le pont au quotidien, pleine d’énergie et de bienveillance, vous en convaincra. À bas les réserves, venez rencontrer les pensionnaires, choyés du mieux qu’il est possible. Eux seront heureux de vous voir.
Une équipe de choc
Anne Marie Magny, la présidente, Maud, la directrice et toute l’équipe du refuge ADPA ne comptent pas leurs efforts pour offrir à leurs protégés une vie meilleure, dans un foyer bienveillant. N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions.
Journée Portes ouvertes
Samedi 27 juin dès 10 h 30, les portes du refuge s’ouvrent en grand pour accueillir ceux qui s’intéressent au bien-être des pensionnaires, et pour certains, qui aimeraient devenir un foyer pour l’un d’eux.
Et si l’on ne peut pas adopter, on peut faire un geste pour aider le refuge ADPA.
Journée festive
Les visiteurs se retrouveront autour d’une buvette et pourront participer à une tombola gagnante à 100 % ! Oui, tous les tickets sont gagnants : la tombola est organisée au profit des petits protégés du refuge.
À tous, bonne journée festive et merci pour eux.
Nathalie DUNAND
[email protected]
Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau (ADPA)
Samedi 27 juin 2026 (10 h 30 à 17 h)
3, rue de la Terre des Mottes – Gueugnon
Tél. : 03 85 85 31 45 – 06 69 23 59 37
Mail : [email protected]
Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/
Facebook : ADPA
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