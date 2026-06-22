Chalon-sur-Saône: Le 22ème Paris-Nice a fait étape à Chalon-sur-Saône

Samedi 20 juin, près de 180 cyclistes ont fait étape à Chalon-sur-Saône après 202 km parcourus lors de cette seconde journée de vélo. Leur destination? Nice !

Entre le 19 et le 27 juin, un peloton de 180 cyclistes ainsi que leur staff composé de 44 bénévoles, avalent les km pour relier Avon (près de Fontainebleau) à Nice. C'est la 22ème édition du Paris-Nice organisée par l'Airport Association Olympique Cycliste de Wissous. Cette course a lieu tous les 2 ans et s'est déjà arrêtée à Chalon-sur-Saône par le passé.

Reçus par le Maire Gilles Platret, ce dernier rappelle que Chalon est une ville amie qui essaye de faire vivre les valeurs du cyclisme et qui accueillera également dans moins d'un mois une étape du Tour de France. "Nous sommes toujours honorés que certains fassent étape chez nous" explique-t-il avant de lancer un ban bourguignon collectif.

Une idée originale qui date de 1979 relier Paris et Nice à vélo !

Il y a plus de quarante ans, 3 amis souhaitant descendre des meubles dans le Sud de la France décident de se lancer le défi de faire le trajet en vélo. La course qui s'apparente plus à une randonnée qu'à une réelle course (elle n'est pas chronométrée) est née à ce moment-là. Depuis 46 ans, le président du club est et reste M. André Leroux, ancien employé des Aéroports de Paris. Ayant un partenaire en lien avec Chalon-sur-Saône (Club Kodak Paris XII), la course fait étape dans la ville de Nicéphore Niepse dans la fin des années 1980 pour la première fois.

Un rythme adapté aux chaleurs actuelles

Avec la canicule actuelle des pauses fraîcheur sont imposées aux sportifs. Ainsi, leur rythme est entrecoupé d'arrêts obligatoires : le départ est donné à 7h le matin. Une pause petit-déjeuner a lieu à 9h. Arrivé midi les cyclistes disposent d'une heure pour déjeuner puis la pause fraîcheur dans l'après-midi.

Cette course qui a compté en 2011 plus de 400 cyclos est une expédition mixte qui rencontre un énorme succès à chaque édition. Cette année 15 femmes participent.

La remise des maillots de la journée du 20 juin, remis par le champion Raymond Martin

Maillot rose : Sandrine Nicole

Maillot vert : Philippe Aupillé, habitué à l'exercice, cet orléannais a déjà participé 8 fois au Paris-Nice ainsi qu'à tous les Paris-Bayonne.

Maillot à pois : Initialement décerné à Sylvain Marie, absent à la cérémonie à l'hôtel de ville. Les organisateurs ont donc attribué le maillot à Didier Duvivier, spécialement venu de Belgique.