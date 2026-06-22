40ème Congrès du Parti communiste français : les communistes de Saône-et-Loire en débat pour préparer l'avenir

Samedi 20 juin 2026, une trentaine de délégués représentant les sections communistes de Saône-et-Loire se sont réunis dans les locaux de la Fédération départementale du Parti communiste français, au 30 rue Théodore-de-Foudras à Chalon-sur-Saône, dans le cadre du 40ème Congrès du PCF.

Élus lors des congrès des sections locales du Grand Chalon, de Chagny, du Bassin minier, du Bassin creusotin, du Charollais-Brionnais, de Gueugnon, du Mâconnais et de Grosnes-Saône-et-Bresse, les délégués représentaient les 230 adhérents du département à jour de cotisation.

Dans un contexte marqué par la montée des pratiques autoritaires et les remises en cause des processus démocratiques au nom de l'efficacité ou des contraintes budgétaires, les communistes ont tenu à souligner l'importance de leurs propres pratiques démocratiques. Le congrès fédéral a ainsi constitué un moment fort de débat, de confrontation d'idées et de construction collective, fidèle à la conception de la démocratie portée par le PCF.

Trois années d'activité passées au crible

La journée a débuté par une intervention de bienvenue de Jean-Michel De Almeida, co-secrétaire de la section du Grand Chalon et récemment élu municipal et communautaire.

Les travaux ont d'abord porté sur le bilan de l'activité des sections et de la fédération départementale au cours des trois dernières années. Les échanges ont permis d'évaluer les actions menées, d'identifier les points d'appui pour renforcer l'organisation et de dégager plusieurs perspectives de travail.

Parmi les initiatives déjà engagées figure notamment une campagne départementale de tractage durant l'été afin de partager avec les habitants l'analyse du PCF sur la situation nationale et internationale, ainsi que ses propositions d'urgence face aux difficultés sociales rencontrées par une large partie de la population.

Les participants ont également évoqué l'organisation de transports collectifs et de solutions d'hébergement pour permettre au plus grand nombre de participer à la Fête de l'Humanité, qui se déroulera les 11, 12 et 13 septembre prochains.

35 amendements et deux vœux examinés

La partie centrale du congrès a été consacrée à l'examen des amendements au texte de base commune retenu pour le 40ème Congrès du PCF.

Du 4 au 7 juin, 37 286 adhérents communistes à jour de cotisation et membres depuis plus de trois mois avaient été appelés à voter entre quatre textes proposés comme base de discussion nationale. Le texte intitulé «Un communisme de conquêtes» avait recueilli 61,38 % des suffrages, devant trois autres textes obtenant respectivement 25,35 %, 7,60 % et 5,67 %.

À partir de cette base commune, les adhérents des différentes sections du département ont proposé plusieurs amendements soumis au vote lors du congrès fédéral. Au total, 35 amendements et deux vœux ont été examinés par les délégués.

Les débats ont porté sur des sujets variés et parfois stratégiques comme le développement de l'économie sociale et solidaire, la politique énergétique et écologique, les politiques migratoires, la solidarité internationale face aux orientations de l'administration Trump aux États-Unis, ou encore les enjeux institutionnels.

Parmi les amendements adoptés figure notamment un texte réaffirmant l'opposition du PCF à l'élection présidentielle au suffrage universel direct, considérée comme favorisant une forme de «monarchie républicaine» au détriment du rôle du Parlement.

Les discussions ont également abordé les orientations à adopter en vue des élections présidentielle et législatives de 2027, sujet qui a donné lieu à des échanges nourris entre les participants.

Les amendements adoptés seront désormais transmis à la commission nationale chargée d'en réaliser la synthèse en vue du Congrès national qui se tiendra à Lille (Nord) les 4, 5 et 6 juillet prochains.

Renouvellement de la direction départementale

À l'issue des débats, les congressistes ont procédé au renouvellement des instances départementales.

Sur proposition de la commission des candidatures, les délégués ont élu les 14 membres du nouveau Conseil départemental, l'équipe chargée d'animer et de représenter l'activité des communistes en Saône-et-Loire pour les prochaines années.

Le congrès a également désigné la délégation de cinq représentants qui porteront la voix de la fédération lors du congrès national de Lille, dans le respect des règles de parité fixées par le Parti communiste français.

Enfin, un scrutin complémentaire a permis de départager deux candidats à la représentation au Conseil national, instance dirigeante du PCF.

Une journée marquée par la richesse des échanges

Les travaux se sont achevés dans une ambiance fraternelle, les participants saluant l'engagement des militants venus des quatre coins du département ainsi que l'investissement des camarades chalonnais qui avaient assuré l'organisation matérielle de la journée et du repas.

De l'avis de nombreux nouveaux participants, ce congrès fédéral aura été un moment particulièrement enrichissant. Tous ont souligné la qualité des débats, la diversité des points de vue exprimés et la capacité des participants à confronter leurs analyses dans le respect mutuel et l'écoute de chacun.

À quelques semaines du congrès national de Lille, les communistes de Saône-et-Loire repartent ainsi avec la volonté de poursuivre le travail engagé, renforcer leur présence sur le terrain et contribuer aux choix stratégiques qui marqueront l'avenir du Parti communiste français.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati