Yoseikan Budo : un stage d'armes placé sous le signe du partage à Chalon-sur-Saône

Notre ville a accueilli un stage d'armes consacré au iaï sous la direction d'Auguste Torregrosa. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 20 juin 2026, la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône accueillait, samedi 20 juin 2026 de 15 heures à 17 heures, un stage d'armes consacré au travail des séries de iaï, sous la direction d'Auguste Torregrosa.

Une dizaine de pratiquants avaient répondu à l'invitation pour approfondir leur maîtrise de cette discipline exigeante basée sur l'art du dégainé et du maniement du sabre.

Le mot japonais iaï est souvent traduit par «être prêt et en harmonie avec la situation» ou «l'union entre soi-même et l'instant présent». Cette discipline n'a pas été fondée par une seule personne comme le judo ou l'aïkido. Cependant, la tradition attribue généralement son origine à Hayashizaki Jinsuke Shigenobu, un samouraï ayant vécu à la fin du XVIèl siècle (vers 1546-1621).

Toujours selon la tradition, Hayashizaki aurait développé des techniques de dégainé rapide du sabre après une période de méditation et d'entraînement spirituel. Ses enseignements ont donné naissance à plusieurs écoles (ryūha) qui sont à l'origine de la plupart des styles modernes de iaï.

Parmi les écoles les plus connues figurent Muso Jikiden Eishin-ryu et Muso Shinden-ryu.

Le iaidō moderne, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans de nombreux dojos, a ensuite été codifié au XXème siècle par diverses fédérations japonaises afin de préserver et transmettre cet héritage.

Dans le cadre du Yoseikan Budo, le travail du iaï ne constitue pas une école indépendante mais une composante de l'enseignement des armes développé par Hiroo Mochizuki, qui a intégré des influences de plusieurs arts martiaux japonais traditionnels.

Figure reconnue du Yoseikan Budo français, Auguste Torregrosa est apprécié pour la qualité de son enseignement et sa maîtrise des pratiques traditionnelles liées aux armes. Son approche pédagogique permet aux pratiquants de tous niveaux d'approfondir leur compréhension technique tout en respectant l'esprit martial de la discipline.

Parmi les participants figuraient plusieurs membres du Yoseikan Budo Chalonnais, notamment Patrick Beaubernard, Grégory Châteaux, Benjamin Houillé, Céline et Marion Vacher ainsi qu'Abdellah Bouakline.

Le stage a également attiré des pratiquants venus d'autres clubs de la région. On notait ainsi la présence de François Xavier, secrétaire des Arts-Martiaux Assetillois Yoseikan Budo d'Arc-sur-Tille (Côte-d'Or). Ce club, relativement récent mais particulièrement dynamique, poursuit son développement grâce à l'engagement de ses dirigeants et de ses pratiquants.

Durant deux heures, les participants ont pu travailler les différentes séries de iaï dans une ambiance studieuse et conviviale, profitant des conseils avisés d'Auguste Torregrosa pour perfectionner leurs gestes, leur précision et leur compréhension des enchaînements.

Une nouvelle occasion pour les passionnés de Yoseikan Budo de se retrouver autour d'une pratique traditionnelle qui occupe une place importante dans l'enseignement de l'école fondée par Hiroo Mochizuki.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati