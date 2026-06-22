Aménagement commercial - La CDAC rejette le recours

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Secrétariat CDAC

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Avis concernant le recours formé le 2 mars 2026 par la sociaté LIDL, enregistré sous le numéro D 06233 71 25R01, dirigé contre l’autorisation de la CDAC de Saône-et-Loire en date du 22 janvier 2026, concernant le projet de la société « CEPHEIDE DE CEPHEE» consistant en l’extension de 212 m² de la surface de vente d’un magasin à l’enseigne « NETTO », dont la surface de vente passerait de 985 m² à 1 197 m² à Sennecey-le-Grand.

Réunie le 28 mai 2026, la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté à l’unanimité le recours susvisé, le déclarant irrecevable.