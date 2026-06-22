Châtenoy le Royal

Châtenoy en fête vendredi 3 juillet à partir de 17h00 Gymnase Alain Colas suivi du feu d'artifices à 22h45.

Par Christian CLEAUX

Publié le 22 Juin 2026 à 15h33

Châtenoy en fête vendredi 3 juillet à partir de 17h00 Gymnase Alain Colas suivi du feu d'artifices à 22h45.