Châtenoy le Royal
Châtenoy en fête vendredi 3 juillet à partir de 17h00 Gymnase Alain Colas suivi du feu d'artifices à 22h45.
Par Christian CLEAUX
Publié le 22 Juin 2026 à 15h33
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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