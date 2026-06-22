Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Madame Madeleine DOREY

Publié le 22 Juin 2026 à 20h03

 Charnay-Lès-Chalon, Bligny-Lès-Beaune, Challanges,


Suzanne BON,
sa sœur,
ses neveux et nièces, 
ainsi que toute la famille ont le regret de vous faire part du décès de


            Madeleine DOREY


            survenu le 21 juin 2026, à l’âge de 85 ans.


Madeleine repose à la chambre funéraire, 6 zone artisanale Charbonneau à Verdun-Ciel.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 26 juin 2026, à 10h, en l’église de Charnay les Chalon.


La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Myosotis pour sa gentillesse et son accompagnement. Et rappelle à votre souvenir ses parents
Louis et Alice.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements. 


    Pompes Funèbres FRANCK – COUCHES – 03.85.41.39.78