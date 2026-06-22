AVIS DE DECES - Madame Madeleine DOREY

Charnay-Lès-Chalon, Bligny-Lès-Beaune, Challanges,



Suzanne BON,

sa sœur,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille ont le regret de vous faire part du décès de



Madeleine DOREY



survenu le 21 juin 2026, à l’âge de 85 ans.



Madeleine repose à la chambre funéraire, 6 zone artisanale Charbonneau à Verdun-Ciel.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 26 juin 2026, à 10h, en l’église de Charnay les Chalon.



La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Myosotis pour sa gentillesse et son accompagnement. Et rappelle à votre souvenir ses parents

Louis et Alice.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



Pompes Funèbres FRANCK – COUCHES – 03.85.41.39.78