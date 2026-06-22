Chalon /autour de Chalon
AVIS DE DECES - Madame Madeleine DOREY
Publié le 22 Juin 2026 à 20h03
Charnay-Lès-Chalon, Bligny-Lès-Beaune, Challanges,
Suzanne BON,
sa sœur,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille ont le regret de vous faire part du décès de
Madeleine DOREY
survenu le 21 juin 2026, à l’âge de 85 ans.
Madeleine repose à la chambre funéraire, 6 zone artisanale Charbonneau à Verdun-Ciel.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 26 juin 2026, à 10h, en l’église de Charnay les Chalon.
La famille remercie le personnel de l’EHPAD Les Myosotis pour sa gentillesse et son accompagnement. Et rappelle à votre souvenir ses parents
Louis et Alice.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Pompes Funèbres FRANCK – COUCHES – 03.85.41.39.78
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