AVIS DE DECES - Mademoiselle Claudine ARTAUD

CHALON-SUR-SAÔNE - MÂCON



Les familles, ARTAUD, FUJO, BOCCA et alliées,

vous font part du décès de

Mademoiselle Claudine ARTAUD

survenu à l'âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 juin, à 14h30, église Saint-Clément de Mâcon, uivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Brice Mâcon.

Le famille remercie par avance les personnes qui prendront part à sa peine.