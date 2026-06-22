Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Mademoiselle Claudine ARTAUD

Publié le 22 Juin 2026 à 20h31

 CHALON-SUR-SAÔNE - MÂCON


Les familles, ARTAUD, FUJO, BOCCA et alliées,

vous font part du décès de

Mademoiselle Claudine ARTAUD
survenu à l'âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 juin, à 14h30, église Saint-Clément de Mâcon, uivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Brice Mâcon.

Le famille remercie par avance les personnes qui prendront part à sa peine.