AVIS DE DECES - Monsieur Pierre BONNARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Christophe, ses fils ; Agnès et Hélène, ses belles-filles; Louise, Irène, Clément, Juliette, Jeanne et Emilien, ses petits-enfants, ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre BONNARD

survenu le mercredi 17 juin 2026, à l'âge de 103 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 juin, à 10 heures, Eglise Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part.