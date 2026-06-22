Givry

AVIS DE DECES - Madame Marie GUÉNEAU née LEUREAUD

Publié le 22 Juin 2026 à 20h33

 GIVRY - MONTCHANIN


Isabelle et Olivier Deconinck,
Béatrice Desanlis,
ses filles et son gendre ;
ses petits-enfants 
et son arrière-petite-fille ;
ses frères et sœurs,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie GUÉNEAU née LEUREAUD
survenu le 19 juin,
à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 25 juin 2026, à 14h30, en l'église de Montchanin.

Ni fleurs, ni plaques.
Des dons pourront être déposés au profit de la recherche médicale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.