AVIS DE DECES - Madame Marie GUÉNEAU née LEUREAUD

GIVRY - MONTCHANIN



Isabelle et Olivier Deconinck,

Béatrice Desanlis,

ses filles et son gendre ;

ses petits-enfants

et son arrière-petite-fille ;

ses frères et sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie GUÉNEAU née LEUREAUD

survenu le 19 juin,

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu le jeudi 25 juin 2026, à 14h30, en l'église de Montchanin.

Ni fleurs, ni plaques.

Des dons pourront être déposés au profit de la recherche médicale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.