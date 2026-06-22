AVIS DE DECES - Madame Jacqueline SIROP née LORAUD

CHÂTENOY-LE-ROYAL - DIJON - MONTCHANIN - COLLONGE-EN-CHAROLLAIS - PARIS



Philippe et Aline, Anne-Catherine et David ses enfants et leurs conjoints ;

Roman, Julien et Stéphane ses petits-enfants ;

Milan et Emma,

ses arrière-petits-enfants ;

Daniel son compagnon ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SIROP née LORAUD

ancien membre du Conseil Municipal de Chatenoy-le-Royal

survenu le mercredi 17 juin 2026 à l'âge de 87 ans.

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 8h30 à la salle Omniculte située au 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Pas de fleurs naturelles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.