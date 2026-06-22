Châtenoy le Royal

AVIS DE DECES - Madame Jacqueline SIROP née LORAUD

Publié le 22 Juin 2026 à 20h34

 CHÂTENOY-LE-ROYAL - DIJON - MONTCHANIN - COLLONGE-EN-CHAROLLAIS - PARIS


Philippe et Aline, Anne-Catherine et David ses enfants et leurs conjoints ; 
Roman, Julien et Stéphane ses petits-enfants ; 
Milan et Emma,
ses arrière-petits-enfants ;
Daniel son compagnon ; 
ainsi que toute la famille et ses amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SIROP née LORAUD
ancien membre du Conseil Municipal de Chatenoy-le-Royal
survenu le mercredi 17 juin 2026 à l'âge de 87 ans.

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 26 juin 2026 à 8h30 à la salle Omniculte située au 19 avenue Monnot à Chalon-sur-Saône.

Pas de fleurs naturelles. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.