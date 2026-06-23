Sennecey-le-Grand : L'Elan a remercié ses partenaires au Clos des Tourelles

Les partenaires sont essentiels pour le fonctionnement de l'Elan puisqu'ils représentent la 1ère source de revenu du club (plus de 4 millions d'euros sur le budget total de 7,5 millions). C'est la raison pour laquelle, l'Elan tenait à les remercier dans un lieu d'exception : le Clos des Tourelles à Sennecey-le-Grand.

Une soirée pour dire "merci"

En effet, aucune annonce de recrutement n'a été communiquée jeudi 18 juin lors de la soirée des partenaires de l'Elan au Clos Tourelles à Sennecey-le-Grand. Manne financière essentielle au fonctionnement du Club puisqu'ils représentent plus de 50% des ressources, l'équipe de l'Elan chouchoute régulièrement les partenaires.

Ainsi, actualité du club, lieu d'exception, traiteur et convivialité étaient au programme de cette soirée en présence d'élus de Chalon et du Grand Chalon, des dirigeants du club et de l'entraineur Elric Delord.

Cet évènement était, cette fois-ci, la "der des der publiquement" pour Vincent Bergeret en tant que président du club puisqu'au 1er juillet prochain Rodolphe Galland lui succédera officiellement.

Dernier bilan pour Vincent Bergeret

Vincent Bergeret part satisfait car cette saison a été extrêmement positive, avec un beau parcours de l'équipe. "Je suis très content de tout l'effectif, du coach et des adjoints" explique-t-il. En effet, sur 15 matchs, 13 ont été joués à guichet fermé, ce qui signifie que le Colisée a été rempli tous les week-end. Ceci a été rendu possible grâce à un nombre d'abonnés record (1 500) et au public dont la fidélité est sans faille.

La vision de Rodolphe Galland pour la suite de la présidence

Après 2 personnalités politiques à la tête du club, le futur président est un entrepreneur qui a l'ambition de cultiver un esprit de groupe "Elan Chalon". Des filiales seront créées à horizon 6 ans pour compléter l'offre de la 1ère "Académie 360". Cette stratégie tend à apporter plus d'indépendance financière, de créer de l'actif afin de solidifier le club et le faire rayonner dans le département et toute la région.

"Je prône la patience, cela ne se fera pas du jour au lendemain mais nous sommes dans la bonne direction" annonce-t-il.

Un club affaire qui prend son envol

Alors qu'il y a 5 ans, le club affaire comptait 4 membres, aujourd'hui son développement est impressionnant ! Cet incroyable succès permet de proposer 15 évènements tout au long de l'année comme la très appréciée soirée d'accueil des nouveaux partenaires par exemple. L'objectif avoué est de passer à terme à 20 rendez-vous annuels (de plus en plus chez les partenaires) et de constituer un bureau avec des membres actifs afin de valoriser au mieux le territoire.

Côté sportif

- la section U15 "Elite" valorisera les jeunes du territoire (département et région) car 75 à 80% des joueurs seront locaux

- le bilan de la saison est positif car l'équipe est ambitieuse et a tenté beaucoup de choses. Elle a envie d'être la plus compétitive possible et n'a peur de personne !

- Malgré des propositions intéressantes en provenance d'autres club, reçues récemment, les joueurs préfèrent majoritairement rester à Chalon ce qui laisse supposer que ces derniers sont bien traités en Saône-et-Loire.

Prochains rendez-vous importants :

- Le "Toco" (Tournoi amical du Colisée) :

samedi 29 août à partir de 14h et 30 août jusqu'à 19h :

1 match handibasket pour l'ouverture

Matchs avec les équipes de Dijon, Orléans, Roanne, Chalon

1 match féminin le dimanche : Charnay-Voiron

- Soirée de lancement : 3 septembre à Dracy