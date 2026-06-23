AVIS DE DECES - Monsieur Jacques MONVOISIN

SAINT-MARCEL



Gilles et Brigitte,

son frère et sa belle-sœur ;

Sandra et Mickaël,

Julien et Marion,

ses neveux et nièces ;

Léna, Téo, Antonin, Loé, ses petits-neveux et petite-nièce ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MONVOISIN

survenu à l'âge de 81 ans.

Selon ses volontés, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.

La famille remercie l'ensemble du personnel du service des soins palliatifs de l'hôpital privé Sainte Marie.