Saint-Marcel
AVIS DE DECES - Monsieur Jacques MONVOISIN
Publié le 23 Juin 2026 à 06h45
SAINT-MARCEL
Gilles et Brigitte,
son frère et sa belle-sœur ;
Sandra et Mickaël,
Julien et Marion,
ses neveux et nièces ;
Léna, Téo, Antonin, Loé, ses petits-neveux et petite-nièce ;
ainsi que toute sa famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Jacques MONVOISIN
survenu à l'âge de 81 ans.
Selon ses volontés, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.
La famille remercie l'ensemble du personnel du service des soins palliatifs de l'hôpital privé Sainte Marie.
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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