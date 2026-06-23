Ouroux-sur-Saône
AVIS DE DECES - Mademoiselle Michèle LESNE
Publié le 23 Juin 2026 à 06h46
OUROUX-SUR-SAÔNE - CHAGNY - SAINT-RÉMY
Odette LESNE, sa sœur ;
Cécile LIOCHON, Catherine et Alain BRUCHON, ses nièces ;
Aurélien et Laura, Clément et Romane, Coralie et Arnaud,
ses petits-neveux et nièces ;
ainsi que parents et amis,
ont la douleur de vous faire part du décès de
Mademoiselle Michèle LESNE
survenu le vendredi 19 juin 2026, à l'âge de 87 ans.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 26 juin, à 10 heures, en l'Eglise d'Ouroux-sur-Saône.
Michèle repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
La famille rappelle à votre souvenir, ses parents,
Marguerite et Georges
son frère,
Gaby
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