AVIS DE DECES - Mademoiselle Michèle LESNE

OUROUX-SUR-SAÔNE - CHAGNY - SAINT-RÉMY



Odette LESNE, sa sœur ;

Cécile LIOCHON, Catherine et Alain BRUCHON, ses nièces ;

Aurélien et Laura, Clément et Romane, Coralie et Arnaud,

ses petits-neveux et nièces ;

ainsi que parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Michèle LESNE

survenu le vendredi 19 juin 2026, à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 26 juin, à 10 heures, en l'Eglise d'Ouroux-sur-Saône.

Michèle repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir, ses parents,

Marguerite et Georges

son frère,

Gaby