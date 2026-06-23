Mercurey

AVIS DE DECES - Monsieur Bernard TUPINIER

Publié le 23 Juin 2026 à 06h47

 CHALON-SUR-SAÔNE - MERCUREY


Ses sœurs, son frère et leurs conjoints ; 
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
ses belles-filles ; 
les familles TUPINIER, PICAT, et DUCROT, 


ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard TUPINIER
survenu à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 juin 2026, à 10 heures en l'église de Saint-Symphorien de Touches à Mercurey. 
Bernard repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort. 
Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.