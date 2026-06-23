AVIS DE DECES - Monsieur Bernard TUPINIER

CHALON-SUR-SAÔNE - MERCUREY



Ses sœurs, son frère et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses belles-filles ;

les familles TUPINIER, PICAT, et DUCROT,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard TUPINIER

survenu à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 25 juin 2026, à 10 heures en l'église de Saint-Symphorien de Touches à Mercurey.

Bernard repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.