Chalon sur Saône
Quand la petite-fille de la rue Pasteur dédicace son nouveau livre… rue Pasteur
Par Gabriel-Henri THEULOT
Publié le 23 Juin 2026 à 06h50
Joëlle Canciani, qui a ouvert il y a juste deux mois une librairie d’occasion, Calliope & Bergamote, au 2 rue Pasteur, et Hélène Ortolan, qui a publié fin 2025 son nouveau livre, La petite fille de la rue Pasteur, ont un point en commun : leurs ancêtres sont originaires de la Vénétie, dont la capitale est la célébrissime cité des Doges. Un point en commun qui ne pouvait aboutir qu’à une séance de dédicaces. Et c’est désormais chose faite…
En ce troisième samedi de juin Chalon suffoquait sous la canicule mais Joëlle Canciani avait transformé sa librairie en un espace de fraîcheur bienvenu pour accueillir les anciens habitants de la rue Pasteur et les vieux Chalonnais venus rencontrer l’autrice san-rémoise.
Une des rues les plus commerçantes de Chalon
Car Hélène Ortolan a grandi dans la rue Pasteur et dans son dernier roman elle nous livre avec tendresse et émotion ses souvenirs d’enfant et son amour pour cette rue, qui était dans les années cinquante une des artères les plus commerçantes de la ville.
La petite fille de la rue Pasteur raconte son histoire. Celle d’une petite fille d’immigrés italiens ayant fui le fascisme, qui grandit entre les rires des voisins, les odeurs de sa rue, les jeux d’enfants et les luttes du quotidien et dont la vie bascul le jour où une famille française plus aisée l’accueille comme une enfant de cœur. Entre deux milieux, entre deux cultures, elle découvre un autre univers : celui de la lecture, de l’éducation et de l’espérance. Et après des études supérieures d’italien elle décide de consacrer la plus grande partie de sa vie professionnelle à l’enseignement de la langue de Dante à des adultes, tout en leur transmettant son attachement aux richesses artistiques et historiques de son pays d’origine. Avant de se mettre à l’écriture, l’heure de la retraite sonnée.
Un petit village dans la grande ville
Le temps des dédicaces, Hélène Ortolan a pu ainsi évoquer avec ses interlocuteurs moult souvenirs de la rue de son enfance. Une rue qui a perdu son âme au début des années soixante-dix, lorsque sont arrivés les premiers supermarchés dans la cité de Niépce. Le petit village dans la grande ville avec son boulanger, son boucher, son cafetier, son quincailler, son coutelier et bien d’autres commerces vivait ses dernières heures…
« La petite fille de la rue Pasteur » en vente sur Amazon et à la librairie Calliope & Bergamote, 2 rue Pasteur
Gabriel-Henri THEULOT
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