Canicule : des salles de classe pour apprendre au frais à Saint-Désert

En cette période de fortes chaleurs, l’investissement engagé ces dernières années par le Conseil municipal pour équiper les salles de classe de l’école de Saint-Désert de systèmes de climatisation performants démontre toute sa pertinence.

Les élèves et les enseignants bénéficient désormais de conditions de travail nettement améliorées, leur permettant de poursuivre les activités scolaires dans un environnement confortable et propice aux apprentissages.



À ce jour, trois des quatre classes de l’école du village sont équipées, ainsi que le restaurant scolaire.



La classe de CM, dernière salle non climatisée mais située dans un bâtiment ancien qui conserve naturellement la fraîcheur, sera à son tour dotée d’un système de climatisation en 2027.



Les deux salles du Centre de loisirs seront également équipées à cette occasion, afin que l’ensemble des services scolaires du village puisse bénéficier de ce dispositif désormais indispensable.