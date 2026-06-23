Saône et Loire

CANICULE : Les pompiers de Saône-et-Loire sur le pied de guerre pour lutter contre les feux

Publié le 23 Juin 2026 à 06h53

CANICULE : Les pompiers de Saône-et-Loire sur le pied de guerre pour lutter contre les feux

Lundi, ils avaient 2 détachements préventifs. Ce mardi ce sera 4, dont un à Saint Symphorien de Marmagne.

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