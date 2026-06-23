Yves Lerouge signera intimement au plus grand nombre son dernier livre en date le samedi 27 juin

Déjà auteur de six ouvrages, Yves Lerouge viendra dédicacer le septième, « Au joyeux temps des colos », le samedi 27 juin de 15h à 18h à l’Espace culturel E. Leclerc, situé rue Paul-Sabatier (ZI Nord). Celui qui a démarré sa première colo dans le Jura au mois d’août 1967, et assumé les charges inhérentes au poste de directeur dès juillet 1975, présente un livre fourmillant de faits non dénués d’intérêt, ainsi que de clichés qui conjugueront le passé au présent. N’hésitez pas à rencontrer un homme affable jamais étranger à l’humour, lequel aura des tonnes de choses à confier sous couvert d’entente cordiale.