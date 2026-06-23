Le lac de Montaubry interdit à la baignade et autres activités nautiques jusqu'à nouvel ordre

La ville du Breuil a pris la décision ce mardi, dans l'attente des analyses bactériologiques

Par arrêté municipal, la commune du Breuil a pris la décision d'interdire l'accès au lac de Montaubry, très prisé par le public ces derniers jours. L'interdicton concerne la baignade, les activités nautiuques, la consommation des produits de la pêche et l'abreuvage des animaux. Des analyses de l'eau sont en cours.