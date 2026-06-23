Saône et Loire

Le lac de Montaubry interdit à la baignade et autres activités nautiques jusqu'à nouvel ordre

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 23 Juin 2026 à 18h06

La ville du Breuil a pris la décision ce mardi, dans l'attente des analyses bactériologiques

Par arrêté municipal, la commune du Breuil a pris la décision d'interdire l'accès au lac de Montaubry, très prisé par le public ces derniers jours. L'interdicton concerne la baignade, les activités nautiuques, la consommation des produits de la pêche et l'abreuvage des animaux. Des analyses de l'eau sont en cours. 