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Le groupe CMA Média veut vendre les neuf chaînes BFM locales pour faire des économies

Publié le 24 Juin 2026 à 15h27

Le groupe CMA Média veut vendre les neuf chaînes BFM locales pour faire des économies

CMA Média va ouvrir un plan de départs volontaires au sein de son pôle audiovisuel. Le groupe veut en profiter pour investir davantage dans le sport et les réseaux sociaux.

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