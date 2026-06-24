Médias
Le groupe CMA Média veut vendre les neuf chaînes BFM locales pour faire des économies
Publié le 24 Juin 2026 à 15h27
CMA Média va ouvrir un plan de départs volontaires au sein de son pôle audiovisuel. Le groupe veut en profiter pour investir davantage dans le sport et les réseaux sociaux.
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
ESPACE DES ARTS - Préparez-vous à la saison 2026-2027 - Vous allez avoir l'embarras du choix !
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