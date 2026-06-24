Bourgogne
Concert en hommage aux Beatles, le 11 juillet au Casino de Santenay. Entrée libre
Par Serge DUNAND
Publié le 24 Juin 2026 à 16h24
Les concerts de l’été sont enfin dévoilés ! Deux concerts rythmeront la programmation estivale 2026 : The Beatles by Patchwork et Michel Fugain.
L’été s’annonce spectaculaire au Casino JOA de Santenay : découvrez les affiches de la 4ème édition des concerts estivaux.
Ces deux rendez-vous musicaux offriront au public l'occasion de découvrir des artistes de qualité dans une ambiance conviviale et festive : The Beatles by Patchwork et Michel Fugain.
The Beatles by Patchwork : samedi 11 juillet
Le premier concert se tiendra le samedi 11 juillet 2026 avec “The Beatles la tribute by Patchwork”, un hommage exceptionnel qui replongera le public dans l’univers du groupe le plus mythique de l’histoire de la musique. Des mélodies intemporelles aux refrains légendaires où les spectateurs pourront revivre l'énergie et la magie des Beatles.
Michel Fugain : samedi 29 août
Le second rendez-vous aura lieu le samedi 29 août 2026 avec la venue de Michel Fugain. Auteur, compositeur, et interprète incontournable de la chanson française, Michel Fugain a marqué plusieurs générations avec des titres devenus des classiques du patrimoine musical français. Son énergie, sa proximité avec le public et ses musiques fédératrices promettent une soirée riche en émotions pour clôturer l’été en beauté.
Deux événements gratuits et conviviaux dès 17 h 30
Organisés dans le parc du Casino de Santenay, aux côtés de la Ville de Santenay, ces deux concerts seront proposés en accès extérieur totalement gratuit !
Une buvette, en partenariat avec les associations Santenoises, ainsi que plusieurs food-trucks seront présents dès l’ouverture de l’espace à 17h30, et ce, tout au long de la soirée.
Le mot de Marie-Cécile Geoffroy, directrice du Casino JOA de Santenay :
« A travers les concerts de The Beatles By Patchwork et de Michel Fugain, nous sommes heureux de présenter deux belles affiches pour cette année 2026. Nous souhaitons voir chaque génération se retrouver, chanter ensemble les plus grands tubes qui ont marqué leur époque et partager et véritable moment de convivialité ! ».
Un événement festif, qui s’inscrit dans la volonté du Casino JOA de proposer des rendez-vous musicaux d’exception tout au long de l’été.
Informations pratiques :
- Concert The Beatles la tribute - samedi 11 juillet 2026
- Concert Michel Fugain - samedi 29 août 2026
- Concert en extérieur gratuit, Avenue des Sources 21590 Santenay
- Buvette et foodtrucks sur place
- Navette disponible le 29 août au tarif de 3€/pers. aller-retour depuis Chagny
Publi-info Serge DUNAND
[email protected]
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