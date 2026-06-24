«Anesthésia» ouvre le débat sur la fin de vie au Mégarama Chalon

Les questions liées à la fin de vie continuent de susciter moult réflexions dans la société française. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans ce contexte que le cinéma Mégarama Chalon accueille deux ciné-débats autour du documentaire «Anesthésia», réalisé par Damien Boyer. Cette œuvre documentaire explore les conséquences humaines de la légalisation de l'aide à mourir à travers des témoignages recueillis en Europe et au Québec.

À travers le récit de familles, de proches et de personnes directement confrontées à l'euthanasie ou au suicide assisté, «Anesthésia» met en lumière les interrogations, les blessures et les répercussions parfois durables que ces décisions peuvent avoir sur l'entourage. Loin des débats strictement législatifs ou idéologiques, le film choisit de donner la parole à celles et ceux qui vivent ces situations au plus près.

Une avant-première suivie d'échanges approfondis

La première projection a eu lieu mardi 23 juin au Mégarama Chalon, lors d'une séance d'avant-première suivie d'un débat particulièrement riche. Le public a pu échanger avec le Dr. Zahia Haddad-Guichard, chef de service de l'équipe des soins palliatifs du Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'avec Hervé Dumaine, bénévole accompagnant au sein de l'association Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie(JALMALV).

Tous deux ont apporté leur expertise et leur expérience de terrain auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches. Les échanges ont notamment porté sur l'accompagnement palliatif, la prise en charge de la souffrance, les besoins d'écoute des familles, mais aussi sur les enjeux éthiques et humains soulevés par l'aide à mourir.

L'intervention d'Hervé Dumaine a également permis de rappeler le rôle essentiel des bénévoles de JALMALV, qui accompagnent les personnes confrontées à la mort, au grand âge ou au deuil, tout en œuvrant à faire tomber les tabous qui entourent encore la fin de vie dans notre société.

Un second rendez-vous le 25 juin

Le cycle se poursuivra jeudi 25 juin avec une nouvelle projection-débat au Mégarama Chalon. Cette fois, les spectateurs pourront échanger avec le Dr. Alexandre Delesvaux, médecin généraliste à Sanvignes-les-Mines.

Cette rencontre offrira une nouvelle approche du sujet à travers le regard d'un praticien de terrain, confronté quotidiennement aux réalités médicales, humaines et familiales liées à la maladie, à la dépendance et à la fin de vie.

Un sujet au cœur de l'actualité

Alors que les débats autour de l'évolution de la législation française sur la fin de vie occupent régulièrement l'actualité nationale, «Anesthésia» propose une réflexion centrée sur les expériences humaines. En donnant la parole aux témoins plutôt qu'aux experts ou aux responsables politiques, le documentaire invite chacun à s'interroger sur les conséquences concrètes de l'aide à mourir pour les personnes concernées et leurs proches.

Ces deux ciné-débats organisés au Mégarama Chalon s'inscrivent ainsi dans une démarche d'information et de dialogue, permettant au public de confronter les points de vue, de poser ses questions et d'approfondir sa réflexion sur un sujet aussi sensible qu'universel.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati