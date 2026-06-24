BASKET FAUTEUIL - annulation du final four

L’Élan Chalon Basket Fauteuil a pris connaissance de la décision de la Fédération Française Handisport d’annuler le Final Four Élite 2025-2026, initialement prévu ce week-end à Gien.



Cette décision, motivée par les conditions météorologiques exceptionnelles annoncées sur une grande partie du territoire ainsi que par les risques sanitaires et sécuritaires qui en découlent, a été prise par la Fédération dans un souci de protection de l’ensemble des participants : joueurs, encadrants, officiels, bénévoles et spectateurs.



Notre club mesure pleinement la déception que cette annonce peut susciter auprès de nos joueurs, de notre staff, de nos bénévoles, de nos partenaires et de nos supporters. Après une saison riche en efforts, en engagement et en performances sportives (finale coupe de France et ascension en EuroCup 1), l’ensemble du groupe se préparait avec détermination à défendre son titre lors de ce rendez-vous majeur du championnat.



L’Élan Chalon Basket Fauteuil respecte néanmoins la décision fédérale, prise dans un contexte exceptionnel où la sécurité de chacun doit demeurer la priorité absolue.



Désormais, nous allons suivre de prêt la décision de la fédération concernant les conséquences sportives de cette annulation. Car il paraît impensable qu un champion puisse être désigné sans que les playoffs n aient été joués. En effet, avec ce format de compétition, l essentiel est d être prêt lors de ce dernier week-end. D ailleurs, il suffira d analyser les saisons antérieures pour se rendre compte que bien souvent le 1er ne finit que très rarement 1er!



Le club tient à remercier l’ensemble de ses supporters, partenaires et bénévoles pour leur soutien indéfectible tout au long de la saison et les assure de sa mobilisation pour la suite des événements.



Sportivement,



L’Élan Chalon Basket Fauteuil