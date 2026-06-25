Culture
«Vibrations africaines» : une soirée festive et solidaire au profit du Burkina Faso
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 25 Juin 2026 à 10h00
Dans une ambiance festive et chaleureuse, le gala a célébré les cultures d'Afrique de l'Ouest. Retour en images avec Info Chalon.
Samedi 20 juin 2026, la salle Marcel-Sembat a vibré au rythme des musiques et danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest à l'occasion du gala «Vibrations africaines», organisé par l'association Faso Lili.
Devant un public de 170 spectateurs, cette soirée haute en couleurs a mis à l'honneur la richesse du patrimoine culturel ouest-africain tout en portant un projet solidaire.
Depuis plusieurs années, Faso Lili œuvre à la promotion des danses et des musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest à travers des cours, des stages et des spectacles. Ce gala annuel a permis aux adhérents de l'association de partager le fruit de leur travail aux côtés d'artistes professionnels reconnus.
Le spectacle, mêlant musique live et chorégraphies, a réuni près de 70 personnes sur scène, accompagnées de cinq musiciens professionnels et de deux danseurs professionnels. Le public a notamment eu le plaisir d'applaudir Samba Diarra, auteur-compositeur, Ali Diarra, membre du groupe Les Frères Diarra, ainsi que le chorégraphe et danseur Moussa Camara. La danseuse professionnelle malienne Mariam Doumbia est également venue enrichir cette création artistique par son talent et son énergie.
Tout au long de la soirée, les spectateurs ont été transportés par des rythmes entraînants, des costumes colorés et une véritable célébration de la culture ouest-africaine. L'entracte a également permis aux participants de partager un moment convivial autour d'une restauration proposée sur place.
Au-delà de sa dimension artistique, ce gala revêtait un objectif solidaire. En effet, l'intégralité des bénéfices de la soirée sera consacrée au financement du centre culturel que Faso Lili développe au Burkina Faso, un projet destiné à favoriser l'accès à la culture, à la transmission des savoirs et aux échanges interculturels.
Grâce à la mobilisation des bénévoles, des artistes, des adhérents et du public, cette édition 2026 de «Vibrations africaines» a été un véritable succès, confirmant une nouvelle fois que la culture est un formidable vecteur de partage, de rencontre et de solidarité.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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