Cinéma
La Bobine réunit 113 cinéphiles pour une soirée entre Libéria et Maroc
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 25 Juin 2026 à 10h30
L'association reste fidèle à sa mission de faire découvrir un cinéma exigeant et ouvert sur le monde. Plus de détails avec Info Chalon.
Lundi 22 juibn 2026, l'association chalonnaise La Bobine a une nouvelle fois confirmé son attachement au cinéma d'auteur en réunissant 113 spectateurs, au Mégarama Chalon, autour de deux projections particulièrement remarquées.
À 18 heures, le public a découvert «Allah n'est pas obligé», film d'animation de Zaven Najjar, adapté du roman éponyme d'Ahmadou Kourouma, Prix Renaudot 2000. Le long métrage suit le parcours bouleversant de Birahima, un jeune orphelin guinéen d'une douzaine d'années qui quitte son village dans l'espoir de retrouver une tante installée au Liberia. Guidé par le mystérieux Yacouba, il voit son destin basculer lorsqu'il est confronté à la réalité tragique des enfants soldats. Un récit d'apprentissage aussi terrible que poignant, porté notamment par les voix de SK07, Thomas Ngijol et Marc Zinga.
Après cette première séance, les spectateurs ont pu profiter de l'entracte. Les détenteurs du coupon donnant accès aux deux projections se sont vu offrir un chocolat glacé, une attention toujours très appréciée qui contribue à la convivialité de ces soirées cinématographiques.
À 20 heures, changement d'univers avec «Bouchra», réalisé par Orian Barki et Meriem Bennani. Ce film italo-marocain d'autofiction met en scène Bouchra, une jeune cinéaste tendance installée à New York, en proie à la peur de la page blanche. Un appel de sa mère depuis Casablanca ravive souvenirs, émotions et désir de création. Avec humour, délicatesse et une touche d'onirisme – où une ourse séduit une coyote –, le film explore les liens mère-fille et le processus créatif. Récompensé par le Grand Prix de Bordeaux 2025, le Prix Nouvelles Vagues de La Roche-sur-Yon 2025 et le Prix Ciné+OCS aux Entrevues de Belfort 2025, il a conquis les spectateurs par sa sensibilité.
La Bobine donne désormais rendez-vous aux amateurs de cinéma ce jeudi 25 juin 2026, toujours au Mégarama Chalon, avec «En Nous», premier film réalisé par Juliette Binoche, proposé à 16 heures, 18 heures 30 et 21 heures.
La comédienne y revient sur la création de IN-I, spectacle imaginé avec le danseur et chorégraphe britannique Akram Khan. À travers ce documentaire intimiste, Juliette Binoche invite le public à partager les coulisses de la création artistique, entre répétitions, doutes, dépassement de soi et émotion.
Entre émotion, réflexion et convivialité, cette nouvelle soirée a une fois encore illustré la volonté de La Bobine de faire vivre à Chalon-sur-Saône un cinéma de découverte et d'échange. Les cinéphiles ont désormais rendez-vous ce jeudi pour une nouvelle immersion, cette fois dans les coulisses de la création artistique avec «En Nous», de Juliette Binoche.
(Crédits photo Une : © Special Touch Studios)
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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