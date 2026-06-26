Un ballet de gros oiseaux ronds migrateurs, dans le ciel Chalonnais Le week-end des Montgolfiades est bien là !

Entre 6h00 et 7h00 ce matin, au-dessus de la citadelle, à Chalon sur Saône, un drôle de vol de gros oiseaux tous ronds, suivent un couloir en utilisant les courants d'air chaud ascendants, afin de rentrer au nid à la prairie Saint Nicolas.

Tout commence par le bruit d’un souffle d’air chaud qui leur est bien caractéristique !

Puis, il suffit de lever les yeux au ciel pour les voir s’approcher, ces aérostats avec un panier surmonté d'une enveloppe remplie d'air chaud…

Et oui, ce sont bien des montgolfières qui après avoir fait un survol de la région, à l’aube, rentre au bercail à la prairie Saint Nicolas.

Il faut être très rapide pour les immortaliser sur une photo, les courants du matin, en hauteur, les emportaient à grande vitesse.

Le spectacle au-dessus des toits et des cheminées n’en était pas moins un régal !

Très bon vent à tous.





Mary Popp’s

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