Importante panne d'électricité à Gueugnon... impactant aussi la distribution d'eau potable

Ce samedi, une panne électrique concerne une grande partie de la commune de Gueugnon.

Dominique Lotte, maire de Gueugnon, s'est exprimé ce samedi matin, suite à une panne électrique touchant une grande partie de la commune. Une panne électrique qui impacte aussi la distribution d'eau potable. Les services techniques sont mobilisés pour résoudre le problème.