Saône et Loire
Importante panne d'électricité à Gueugnon... impactant aussi la distribution d'eau potable
Publié le 27 Juin 2026 à 10h16
Ce samedi, une panne électrique concerne une grande partie de la commune de Gueugnon.
Dominique Lotte, maire de Gueugnon, s'est exprimé ce samedi matin, suite à une panne électrique touchant une grande partie de la commune. Une panne électrique qui impacte aussi la distribution d'eau potable. Les services techniques sont mobilisés pour résoudre le problème.
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