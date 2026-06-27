Episode caniculaire - Le système de santé régional mobilisé

Un grade supplémentaire de mobilisation a été franchi avec le passage au niveau 3 du plan ORSAN EPICLIM ce jeudi 25 juin, à l’échelle nationale, pour adapter l’organisation du système de santé en passant d’une phase de surveillance et d’anticipation à une phase de gestion de crise.

En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs indicateurs montrent une augmentation de l’activité de soins. Le nombre de passages aux urgences pour des pathologies en lien avec la chaleur a en particulier été multiplié par plus de 2 entre le 19 et le 25 juin (Santé publique France).

Une cellule régionale de crise est en place à l’Agence Régionale de Santé. La directrice générale, Mathidle Marmier, qui avait réuni une première fois les représentants des établissements de santé, et médico-sociaux, mais aussi des professionnels de ville, le 24 juin, a tenu une nouvelle réunion d’échanges avec ces acteurs, ce vendredi 26 juin. L’occasion de saluer l’engagement de tous les personnels mobilisés.

xPlusieurs leviers sont actionnés : soutien à la régulation médicale par le renfort d’étudiants et le financement de lignes supplémentaires par l’ARS, recours à l’hospitalisation à domicile (HAD), mobilisation renforcée de la médecine de ville, des établissements de santé privés…

Dans certains établissements, la Croix-Rouge ou la Protection civile s’engagent d’ores et déjà auprès des patients en appui des soignants.

Le suivi resserré des situations hospitalières est par ailleurs assuré par l’ARS à l’échelle de chacune de ses directions territoriales qui organisent, en tant que de besoin, des cellules locales d’informations et d’échanges.

Ces mêmes directions territoriales assurent, avec les conseils départementaux, un lien étroit avec les établissements et services médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap.

Des difficultés matérielles sur les équipements ou les infrastructures peuvent également émerger à la faveur de l’enchainement de températures exceptionnelles. Ces difficultés sont prises en compte par l’Agence, qui accompagne les établissements pour trouver des solutions immédiates.

Pour faire face aux besoins urgents de rafraîchissement des services hospitaliers, la ministre de la Santé a annoncé le déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d’euros à l’échelle nationale, mobilisable sans délai pour l’achat de matériel.



Se protéger et protéger ses proches

L’Agence Régionale de Santé, pleinement mobilisée avec l’ensemble des services de l’Etat sous la conduite des préfectures, rappelle que les mesures de prévention s’appliquent à tous et incite à porter une vigilance particulière à son entourage.



Pour se protéger :

• Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)

• Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)

• Mouillez-vous le corps

• Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit

• Privilégiez les activités douces et sans effort

• Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante

• Evitez l’alcool

• Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles, en particulier s’ils sont isolés.

• En cas de malaise, appelez le 15

Le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66 est joignable de 9h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine).

Pour en savoir plus :

Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé - Ministère du travail, de la santé et des solidarités (sante.gouv.fr)

Vivre avec la chaleur

Vigilances canicule de Météo France

Canicules et chaleurs extremes -ARS BFC