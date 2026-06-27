Episode caniculaire - Le système de santé régional mobilisé
Publié le 27 Juin 2026 à 11h33
Face à l’épisode climatique exceptionnel, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté a relevé le niveau de mobilisation du système de santé après l’activation par le Premier Ministre de la phase 3 du plan ORSAN. L’ensemble des départements de la région restent à ce jour classés en rouge, appelant une vigilance de chacun d’entre nous.
Un grade supplémentaire de mobilisation a été franchi avec le passage au niveau 3 du plan ORSAN EPICLIM ce jeudi 25 juin, à l’échelle nationale, pour adapter l’organisation du système de santé en passant d’une phase de surveillance et d’anticipation à une phase de gestion de crise.
En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs indicateurs montrent une augmentation de l’activité de soins. Le nombre de passages aux urgences pour des pathologies en lien avec la chaleur a en particulier été multiplié par plus de 2 entre le 19 et le 25 juin (Santé publique France).
Une cellule régionale de crise est en place à l’Agence Régionale de Santé. La directrice générale, Mathidle Marmier, qui avait réuni une première fois les représentants des établissements de santé, et médico-sociaux, mais aussi des professionnels de ville, le 24 juin, a tenu une nouvelle réunion d’échanges avec ces acteurs, ce vendredi 26 juin. L’occasion de saluer l’engagement de tous les personnels mobilisés.
xPlusieurs leviers sont actionnés : soutien à la régulation médicale par le renfort d’étudiants et le financement de lignes supplémentaires par l’ARS, recours à l’hospitalisation à domicile (HAD), mobilisation renforcée de la médecine de ville, des établissements de santé privés…
Dans certains établissements, la Croix-Rouge ou la Protection civile s’engagent d’ores et déjà auprès des patients en appui des soignants.
Le suivi resserré des situations hospitalières est par ailleurs assuré par l’ARS à l’échelle de chacune de ses directions territoriales qui organisent, en tant que de besoin, des cellules locales d’informations et d’échanges.
Ces mêmes directions territoriales assurent, avec les conseils départementaux, un lien étroit avec les établissements et services médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou en situation de handicap.
Des difficultés matérielles sur les équipements ou les infrastructures peuvent également émerger à la faveur de l’enchainement de températures exceptionnelles. Ces difficultés sont prises en compte par l’Agence, qui accompagne les établissements pour trouver des solutions immédiates.
Pour faire face aux besoins urgents de rafraîchissement des services hospitaliers, la ministre de la Santé a annoncé le déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de 100 millions d’euros à l’échelle nationale, mobilisable sans délai pour l’achat de matériel.
Se protéger et protéger ses proches
L’Agence Régionale de Santé, pleinement mobilisée avec l’ensemble des services de l’Etat sous la conduite des préfectures, rappelle que les mesures de prévention s’appliquent à tous et incite à porter une vigilance particulière à son entourage.
Pour se protéger :
• Restez au frais (chez vous ou dans un lieu rafraîchi)
• Buvez de l’eau (sans attendre d’avoir soif)
• Mouillez-vous le corps
• Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
• Privilégiez les activités douces et sans effort
• Mangez frais, équilibré et en quantité suffisante
• Evitez l’alcool
• Prenez des nouvelles de vos proches et des plus fragiles, en particulier s’ils sont isolés.
• En cas de malaise, appelez le 15
Le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66 est joignable de 9h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine).
Pour en savoir plus :
Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé - Ministère du travail, de la santé et des solidarités (sante.gouv.fr)
Vivre avec la chaleur
Vigilances canicule de Météo France
Canicules et chaleurs extremes -ARS BFC
-
Journée mondiale contre l’abandon des animaux : la SPA du Chalonnais décrypte les causes de ce fléau
-
Région - Le Groupe de la Droite et du Centre change de nom et dévoile sa nouvelle identité visuelle
-
Episode caniculaire - Le système de santé régional mobilisé
-
Cantines des lycées - La droite régionale dénonce la méthode et refuse de nouveaux trajets pour les élèves
-
La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie mobilisée après l'incendie de Mercurey
-
Commission permanente - 139,6 M€ de financements régionaux
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.