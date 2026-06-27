Région - Le Groupe de la Droite et du Centre change de nom et dévoile sa nouvelle identité visuelle

Communiqué de presse

Les 18 membres du Groupe de la Droite et du Centre au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, anciennement Rassemblement de la Droite, du Centre et des Écologistes inde pendants, sont heureux de présenter leur nouvelle identité visuelle.

Plus qu’un changement de logo, cette nouvelle identité traduit une ambition : incarner une alternative crédible, responsable et résolument tourne e vers l’avenir de notre région.

À travers cela, notre groupe re affirme ses valeurs : la proximité avec les habitants, le soutien aux collectivités et aux acteurs économiques, la défense des territoires ruraux comme urbains, ainsi qu’une gestion responsable des finances publiques.

Notre nouvelle signature, « Pour faire vivre ensemble innovation, solidarité et nature », traduit notre ambition de construire une Region dynamique, équilibrée et tournée vers l’avenir, en conciliant développement économique, cohésion territoriale et préservation de notre patrimoine naturel.

Les enjeux de la transition écologique seront toujours au cœur de notre action. Une écologie partenaire de l’innovation technologique et qui améliore réellement le quotidien des Bourguignons et Francs-Comtois.

Le Groupe de la Droite et du Centre poursuivra, avec cette même détermination, son travail au service des Bourguignons et des Francs-Comtois, dans un esprit de responsabilité, d’écoute et de proximité.

Parce qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre pour la Bourgogne-Franche-Comté.



Céline Bähr Jean-Marie Sermier Martine Dechaud