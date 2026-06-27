Cantines des lycées - La droite régionale dénonce la méthode et refuse de nouveaux trajets pour les élèves

Communiqué de presse du Groupe régional de la Droite, du Centre

Nous avons appris par la voix des syndicats que la Région allait réorganiser les cantines dans plusieurs lycées.

Notre Groupe de la Droite et du Centre n'est pas fondamentalement opposé à une démarche de gestion du patrimoine ou des effectifs. Nous avons d'ailleurs toujours défendu l'idée que la Région devait entreprendre un travail de rationalisation de son patrimoine, alors même qu'elle figure parmi les Régions comptant le plus grand nombre de mètres carrés par élève et que nous allons connaître dans d'ici 2035 une baisse probable des effectifs lycéens de plus de 10 000 élèves.

Ce que nous dénonçons, ce n'est pas le fond. Nous comprenons parfaitement la nécessité d'améliorer les installations et de ne pas maintenir certaines unités. En revanche, la méthode est extrêmement discutable. Il semblerait que les agents n'aient pas été informés des décisions prises par le vice-président lors de ses visites dans les lycées.

Les agents ont le droit de savoir s'ils seront contraints de changer de lieu de travail ou de poste.

Mais il y a plus préoccupant encore. Nous avons appris que certains élèves vont être amenés à emprunter des transports sur le temps méridien pour se rendre dans un autre établissement afin d'y déjeuner.

Réunir les cuisines, pourquoi pas. Prévenir les agents, c'est indispensable. Mais imposer de nouveaux trajets aux élèves, c'est non !

Jean-Marie Sermier, Président du groupe

Céline Bähr Vice-Présidente

Martine Dechaud, Vice-Présidente