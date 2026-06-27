Mercurey

La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie mobilisée après l'incendie de Mercurey

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 27 Juin 2026 à 11h55

La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie mobilisée après l'incendie de Mercurey

De bonne heure ce samedi matin, les enquêteurs de la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie étaient sur les lieux de l'incendie, accompagnés des sapeurs-pompiers. Une présence visant à certifier le point de départ du sinistre, ayant ravagé quelques 20 hectares de bois et broussailles sur les hauteurs du quartier des Cèdres. 

 

Photo Jean-Marc Lequime 