La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie mobilisée après l'incendie de Mercurey

De bonne heure ce samedi matin, les enquêteurs de la cellule d'identification criminelle de la gendarmerie étaient sur les lieux de l'incendie, accompagnés des sapeurs-pompiers. Une présence visant à certifier le point de départ du sinistre, ayant ravagé quelques 20 hectares de bois et broussailles sur les hauteurs du quartier des Cèdres.

Photo Jean-Marc Lequime