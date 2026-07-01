RUGBY - Les joueurs du RTC effectuaient leur rentrée ce mardi 30 juin avec un nouveau projet de jeu au programme

La récréation est terminée. Stade Léo-Lagrange, 19 h 30 ce mardi 30 juin. C’est le retour sur les terrains des joueurs du RTC avec pour objectif de préparer au mieux la saison de Fédérale 2 qui se présentera à eux dès la mi-septembre et dont on pourrait connaître la poule et le calendrier dès ce week-end avec le traditionnel congrès de la FFR qui se tient à Brest.

Des squills au programme



43 joueurs, faisant parties des deux équipiers seniors, pour ce premier rendez-vous, déjà une satisfaction pour le néo-staff, qui a prévu plusieurs ateliers, appelés squills dans le jargon de l’ovalie. « Avec le ballon, toujours avec le ballon. J’ai trop en mémoire les premiers entraînements où se faisait c… avec le physique » sourit Greg Paquelet, le coach des trois quarts, tout jeune retraité.



90 minutes sur un rythme intensif dirigées de main de maître par le duo Verri-Paquelet et le préparateur physique JJ Rénier. Bien sûr, le talonneur, spécialiste de la touche, Alex Verri ne pouvait éviter une petite séance de son passe-temps favori. « Et encore, on n’en a pas fait beaucoup » rigolait l’ancien Mâconnais, lequel se frottait à l’issue de l’entraînement. « Je suis sincèrement satisfait. Les gars sont impliqués, on voit que ce qu’on leur propose les intéresse. C’est de bon augure pour la suite ».



Le jeu sur les extérieurs



Force est de constater que les habitudes vont rapidement changer du côté des Tango. Sur le plan tactique notamment. Terminés les retours intérieurs, place au jeu sur les extérieurs. « Il faut gommer les habitudes prises depuis plusieurs saisons, cela ne va pas être simple, relance Greg Paquelet. Mais on va s’y atteler » conclut-il.



Doucement mais sûrement, les Tango devraient monter en puissance au rythme de deux séances par semaine en juillet. « L’important est d’arriver à notre pic de forme en septembre pour le début du championnat » confirme JJ Rénier, le préparateur physique, que certains joueurs ce mardi soir ont maudit. Mais ça, c’est de bonne guerre. En septembre, ils le remercieront et l’applaudiront des deux mains.



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