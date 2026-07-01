Chalon sur Saône
Quand les savoir-faire du lycée Émiland Gauthey rencontrent l’IUT de Chalon-sur-Saône
Publié le 01 Juillet 2026 à 09h02
Jeudi 18 juin, les élèves de seconde Bac Professionnel Métiers de la Couture et de la Confection du lycée Émiland Gauthey de Chalon-sur-Saône ont officiellement remis les tote-bags qu’ils ont confectionnés pour l’IUT de Chalon-sur-Saône.
Un partenariat placé sous le signe de la confiance, de la transmission et de la valorisation des compétences professionnelles.
Cette réalisation est le fruit d’un véritable partenariat entre deux établissements chalonnais. En effet, les élèves de bac pro Métiers de l’Accueil assurent déjà depuis plusieurs l’années l’accueil et l’orientation des visiteurs du salon de la robotique à l’IUT de Chalon. C’est grâce à ce partenariat que l’IUT a souhaité engager une nouvelle collaboration avec les élèves de bac pro Métiers de la Couture et de la Confection et leur professeur M.Oddoux.
Durant plusieurs semaines, les élèves ont répondu à une véritable commande extérieure en respectant les exigences d’une production professionnelle : analyse du besoin, organisation du travail, préparation, assemblage, contrôle qualité et respect des délais. Les totes bags ont été réalisés avec des anciennes bâches publicitaires de l’IUT.
La remise officielle s’est déroulée en présence de Gianni PILLON, directeur de l’IUT de Chalon-sur-Saône, Damien PAILLOT, responsable du département Génie Industriel et Maintenance, venus saluer l’engagement et la qualité du travail réalisé par les jeunes couturiers.
Ce projet a également bénéficié du soutien de Madame Isabelle Crouzier-Brun, proviseure du lycée Émiland Gauthey, et de Camille MARCOTTO, directrice déléguée aux formations professionnelles.
Au-delà d’un simple objet confectionné, chaque tote-bag représente des heures d’apprentissage, de précision et d’investissement. Il témoigne de la richesse des compétences développées dans la filière Métiers de la Couture et de la Confection.
Une belle réussite collective qui met en lumière les talents des élèves, le savoir-faire des formations professionnelles et les liens forts entre le lycée Émiland Gauthey et les partenaires locaux.
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